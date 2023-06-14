新一代Toyota C-HR外型超前衛？偽裝車紐柏林測試中

Toyota C-HR Prologue Concept。（圖：Toyota）

日前Toyota 除了確定現行款C-HR即將停產外，同時也預計會在2023年底推出新一代車型。日前媒體也在紐柏林賽道捕捉到了測試車的蹤跡，其造型十分的前衛與科幻，幾乎和去年底推出的C-HR Prologue概念車 保持相同的設計。

車頭方面延續了新世代Toyota家族風格，鎚頭式LED大燈配上下方的梯形進氣壩，同時一併並整合了霧燈在裡頭；車側也保留了bZ系列雙邊尾翼和明顯傾斜的後擋風玻璃，隱藏式門把更是完整移植到量產車上。唯一可惜的是概念車延伸到車頂的後尾燈設計被取消。

新的內裝照顯示，C-HR將配備與數位儀表板分開的中控螢幕，這與大多數競爭對手會採用同一片面板不同。中控台上的飛機式按鈕的設計，以及中央鞍座上的小型排檔桿都和近期的Prius十分類似。Toyota聲稱，與2016年首次發表並於2019年小改款的第一代相比，新款C-HR將更加寬敞和實用。

Toyota C-HR Prologue Concept。（圖：Toyota）

在2022年12月C-HR Prologue 概念車的發表會上，Toyota確認C-HR量產版將提供混合動力和插電式混合動力兩種選項。估計應該是和Prius使用同一套動力總成，因為兩台車同樣採用TNGA-C平台架構。

除了混合動力和插電式混合動力之外，純電動版本也可能也正在研發中。考慮到中國市場在上一代車型已經提供C-HR EV純電版本，純電動力的可能性也愈來愈大。如果真的成真，它將進一步擴大C-HR產品線，以滿足未來市場對電動車 的需求。

新一代Toyota C-HR將同樣在土耳其生產，但電池組將從歐洲進口組裝。預計會先在歐洲市場上市，但這次不會導入北美，因為當地已經有尺碼更大的Corolla Cross占據市場了。