Toyota Mirai氫能源車其他車型？Sport Concept概念車展出

Toyota Mirai Sport Concept。（Ride Now影片截圖）

上個月在日本Super Taikyu Fuji 24小時耐力賽上展出的Crown Sedan FCEV量產車型無疑是會場焦點。但其實在後方展出的另一輛車也頗有來頭，那就是氫能源動力的Toyota Mirai Sport Concept，這輛概念車 將帶來新一代FCEV氫能源動力。

Toyota於2014年推出了第一代Mirai，並在2020年對其進行了大改款設計，讓二代Mirai的造型更加時尚和現代化。而這輛Mirai Sport Concept不知道會不會是Mirai車系的另一種車型，或者它就是第三代Mirai的概念車款。

Toyota Mirai Sport Concept。（Ride Now影片截圖）

Mirai Sport Concept的車頭有一個重新設計的保險 桿，與標準Mirai的大型鍍鉻水箱罩不同。相反，它具有較低的進氣壩，加上位於車牌上方的三排進氣口，乍看之下與Prius有點相近。此外，頭燈之間插入了黑色飾條；後保險桿也進行了更新，採用亮黑色材質的後擴散器飾板，輔以尾廂上的大片的鴨尾翼。

使用來自GR Corolla消光灰車色的Mirai Sport Concept還配備了一套21寸鋁輪，裝配米其林Pilot Sport S輪胎，尺寸為245/40 R21。懸吊也降低了20mm，不管在操控還是在外觀上都更具運動感。

Toyota Mirai Sport Concept與 Crown Sedan FCEV。（Ride Now影片截圖）

除了和Crown Sedan同樣採用TNGA-L 平台外，這輛概念車並沒有提到有關動力的升級，現行款Mirai FCEV動力可產生185ps馬力和30.6kg-m的扭力，續航力可達647公里。

Toyota Mirai Sport Concept配備245/40 R21的圈胎組。 （Ride Now影片截圖）

Toyota Mirai在日本的售價為710.6萬日元至860萬日元之間，這或許表明Mirai Sport若真的量產售價將會再高出一點。但Mirai Sport是否會真的啟動量產還是未知數，雖然目前Toyota已經宣布要強化純電車(BEV)產品，不過也同時承諾將繼續研發氫動力系統。