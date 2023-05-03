全新賓士E-Class PHEV動力配超級螢幕 還可玩TikTok

膝蓋空間和腿部空間分別增加了10mm和17mm，乘坐舒適度和空間感也有所提升。（取材自Mercedes-Benz）

自2016年賓士W213 E-Class發表後過了七年的時間，賓士Mercedes-Benz終於在上月正式發表了W214世代的E-Class。不僅配備幾個月前搶先釋出的全新Superscreen內裝，全車系還有一半的動力都改為PHEV設定，讓E-Class帶領賓士踏入內燃機車系轉向電能混合的新紀元。

首先在外觀上，W214世代E-Class融入了純電車家族Mercedes-EQ的設計元素，不規則的頭燈設計直接與車頭水箱護罩相連，並在上下都佈有日行燈條。水箱罩可選擇滿天星造型的Progressive，或是Classic傳統賓士的橫柵立標；同時在根據不同樣式，前保桿的下方的造型也會有所不同。

不過這次改款最令人矚目的莫過於全新造型的尾燈，在熟悉的燈殼內，放入了四盞帶有賓士三芒星Logo的三角燈型，只能說這樣的創意著實震驚各界，反之這也打造了E-Class絕佳的車尾辨識度，與新世代的C、S Class終於有了明顯的分界。風阻係數也來到絕佳的0.23Cd。

E-Class在車身尺碼上都要比上一世代增大一點點，長4949mm、寬1880mm、高1468mm，軸距2961mm；行李箱容積則來到了540公升。原廠表示在膝蓋空間和腿部空間分別增加了10mm和17mm，乘坐舒適度和空間感也有所提升。

E-Class行李箱容積也有540公升的水準。（取材自Mercedes-Benz）

內裝方面全新Superscreen當然是主要亮點，由中央娛樂資訊幕以及副駕駛座前方螢幕組成，駕駛前方的數位儀表板則沒有與之連接，但整套作業系統都叫做MBUX Superscreen。而為了迎接串流時代，這次MBUX最大的特色在於可以直接在車機上下載第三方軟體，可在Superscreen上體驗包含遊戲憤怒鳥（Angry Birds）、短影片社交軟體TikTok 、雲端 視訊會議軟體Zoom和Webex。這同樣也歸功於車內儀表板上方配置的自拍鏡頭，讓駕駛在車上有如使用手機 般方便。

全新Superscreen可支援短影片社交軟體TikTok、雲端視訊會議軟體Zoom和Webex等第三方軟體。（取材自Mercedes-Benz）

至於動力配置部分，歐規E-Class目前釋出六種車型，48V輕油電型號為E200、E200 d和E200 d 4MATIC。使用2.0 升汽油渦輪以及 2.0 升柴油渦輪引擎，動力輸出分別為204 hp/32.6 kg-m、197 hp/44.9 kg-m；且靠著新電池的搭載，ISG整合式48V電動馬達的輸出也來到了23 hp/20.9 kg-m。

其餘三種型號E 300 e、E 300 e 4Matic 以及 E 400 e 4Matic全數都是PHEV插電式油電動力，搭配25.4 kWh電池組，電動馬達的額定輸出功率為129 hp/44.9 kg-m。而不論是E 300 e、E 400 e 4Matic均搭載2.0升四缸汽油渦輪引擎，E 300 e其綜效輸出來到了313 hp/56 kg-m，0-100km/h加速6.4秒(4Matic 車型6.5秒)；而E 400 e 4Mati由於引擎輸出更大，因此整體綜效輸出則來到了381 hp/66.3kg-m，0-100km/h加速來到了5.3秒。

純電行駛里程E 300 e有115公里，E 300 e 4Matic和 E 400 e 4Matic則同為109公里。（取材自Mercedes-Benz）

根據WLTP測試規範下，E 300 e有115公里的純電行駛里程，E 300 e 4Matic和 E 400 e 4Matic則同為109公里，讓E-Class能在更多情況下都能不開啟內燃機使用純電動行駛。

在底盤技術上，48V輕油電車型配備了帶有電子可變阻尼的AGILITY CONTROL 鋼製彈簧懸吊，同時也比PHEV車型的懸吊低15mm。不過作為E-Class，帶有 ADS+ 連續可調阻尼的AIRMATIC氣壓懸吊系統肯定會是選配項目之一，且這次還與後輪轉向系統組成同捆套件組，在享有電控氣壓懸吊的舒適度時，還能有4.5度的後輪轉向角度，讓整體車身駕駛起來更加靈活。