日產汽車3/6將討論人事 社長內田誠去留受矚

日產汽車將召開決定管理階層人事的「指名委員會」。（路透）

日產汽車（Nissan）明天將召開決定管理階層人事的「指名委員會」，隨著問責業績惡化的聲音出現，現任社長內田誠的去留，以及新的經營團隊體制會如何被討論，將成為焦點。

日本 放送協會（NHK）引述消息人士報導，日產的「指名委員會」將決定社外取締役（相當於非常務董事）為主的經營幹部人事。「日本經濟新聞」指出，這場會議將在明天召開。

日產在主力市場美國與中國等地的銷售不佳等原因，截至3月底止的2024會計年度預計出現800億日圓（約5.35億美元）淨損。

內田誠2月13日在決算記者會上透露，他有意負起責任，努力遏制業績低迷，也希望盡快平息混亂。他當時表示，「希望能儘早確定方向，並儘量迅速地交棒給繼任者。」

另外，日產與本田 （Honda）2024年啟動經營整合談判一個半月後宣告破局，引發經營混亂，導致有人開始向以內田誠為首，做出終止談判決策的董事會成員問責。在這樣的背景下，新的經營團隊也預計被討論。

而日產當前的業績惡化之外，川普總統（Donald Trump）宣布對墨西哥 銷美商品課徵25%關稅等措施，使經營環境更加嚴峻之際，日產能否提出有效的經營重建方案將成為關鍵。