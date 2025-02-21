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日本擬邀請特斯拉投資Nissan 提議用日產美國廠房交換

編譯黃淑玲／即時報導
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日產汽車Nissan GT-R在東京展售店展示。（歐新社）
日產汽車Nissan GT-R在東京展售店展示。（歐新社）

金融時報報導，日本一個重量級人士組成的團體已經起草提案，計劃邀請特斯拉（Tesla）投資日產汽車。日產股價21日受此消息激勵，一度大漲11%。

三位直接知道這項投資邀請計畫的人士說，提案是由曾經擔任特斯拉董事的水野弘道領銜提出，得到前總理菅義偉以及菅義偉前輔佐官和泉洋人的支持。幾位日產的董事已經知道這個提議。

菅義偉這支團隊希望特斯拉能成為日產的策略投資人，並且相信特斯拉會很想要取得日產在美國的工廠，以利拉升在美國國內製造車輛的數量，因應川普的關稅威脅。

日產先前突然展開與本田規模580億美元的合併談判，為的是害怕公司會落入包括台灣鴻海在內的外國公司手裡。金融時報說，本月稍早日產和本田的談判破局後，鴻海證實有意入股本田，布局拓展電動車事業。

菅義偉2021年不做首相後，仍活躍於日本政壇，繼續擔任國會眾議員。日產總部所在的橫濱，正是他政治生涯的起點。

據了解投資提案規劃的是找到出資團，特斯拉是最大投資者，鴻海有可能是成為少數股東。

日產在田納西州和密西西比州共擁有兩座組裝廠，合計一年的產能可有大約100萬輛，但2024年只生產了52.5萬輛。

日產和和泉洋人拒絕評論，水野弘道、菅義偉、特斯拉和馬斯克未立即回應置評請求。

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