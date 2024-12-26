川普若對墨課25%關稅「汽車成本多3000元」 便宜車受創最重

川普聲稱要增加墨西哥25%的關稅，估計車價將增加3000元，對低價車衝擊最大。圖為起亞（Kia）在墨國製造廠。

總統當選人川普 11月威脅表示，上任後將對墨西哥 和加拿大徵收25%關稅 。分析師和經銷商表示，任何新的關稅相關成本都可能轉嫁給消費者，最便宜的汽車和休旅車（SUV）所受打擊將最嚴重。研究機構Wolfe Research估算，川普關稅提案可能讓美國每輛汽車平均成本增加約3000元。

墨西哥一直是汽車製造商首選造車地；汽車購物網站Edmunds分析，目前在美銷售、價格低於3萬元的汽車，有近三分之一在墨西哥製造，其中包括日產Sentra、福特Maverick等流行車款。

起亞（Kia）是在墨國生產汽車的十幾家汽車製造商之一。起亞在當地生產Forte和K4兩種車款出口美國；這兩款車佔起亞全美銷量18%。起亞美國業務負責人森特(Steven Center) 直言，在北美增加新貿易壁壘對美國汽車業來說，弊絕對大於利；「大家都非常焦慮。你可以打我的手臂、我的頭，但拜託不要徵收關稅。」

其實，在川普關稅威脅出現之際，許多美國汽車買家已支付幾近創紀錄的價格。疫情期間零件和庫存短缺，讓新車售價飆升；近年利率上升，也推高擁車成本。產業數據顯示，如今新車貸款平均每月付款約700元，高於2016年川普剛上任時的500元。

汽車製造商和經銷商表示，他們希望川普的關稅威脅只是談判策略，許多人抱持觀望態度。通用汽車執行長巴拉 (Mary Barra) 12月表示，「我認為這是為達成目標的談判一環。」通用汽車在墨西哥有三個主要組裝廠，其在美銷售汽車約三分之一在墨西哥生產。

一些汽車公司已開始考慮替代方案。日本汽車製造商馬自達在墨西哥生產馬自達3及CX-30小型SUV，在墨西哥生產汽車約佔其在美銷售汽車的30%。

馬自達北美地區總裁唐納利 (Tom Donnelly) 表示，若美國對墨西哥實施新關稅，馬自達考慮在阿拉巴馬州生產更多汽車或從日本進口汽車。但他也說，這些作法不太可能完全彌補對墨西哥的進口關稅；「沒有任何企業能夠立即吸納那樣的提議。」

▼收聽一洲焦點播客版(Podcast)：