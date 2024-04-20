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中國新能源汽車銷量 首度超越燃油車

中央社台北20日電
中國新能源汽車4月上半月的銷量，大幅增長32%，首度超越傳統燃油汽車，逆轉車市格局。圖為小鵬電動車。（新華社）
中國新能源汽車4月上半月的銷量，大幅增長32%，首度超越傳統燃油汽車，逆轉車市格局。圖為小鵬電動車。（新華社）

中國新能源汽車4月上半月的銷量，大幅增長32%，首度超越傳統燃油汽車，逆轉車市格局。在價格戰優勢下，業內預估，新能源汽車將進一步蠶食燃油車市場，在中國的市占率持續提升。

中國汽車流通協會最新數據顯示，4月1至14日，中國乘用汽車市場零售51.6萬輛，比去年同期下降11%，也比3月同期下降3%，但新能源汽車銷量逆勢增長。

數據顯示，4月1至14日，新能源汽車零售26萬輛，比去年同期大幅增長32%，也比3月同期增長2%，市占率首度突破50%。

中國官媒央視新聞今天形容，中國車市油電市場格局正式逆轉，新能源汽車成為市場主流。

數據顯示，今年截至4月14日，中國乘用汽車累計零售534.8萬輛，年增10%，其中新能源汽車累計零售203.2萬輛，年增達34%，市占率逼近38%。

中國官方此前訂出2035年新能源汽車滲透率超過50%的目標，如今可望提前10年達成。數據顯示，新能源汽車在中國滲透率2021年突破14%，2022年突破27%，2023年突破33%，呈現爆發式增長。

今年由於增長明顯趨緩，比亞迪等中國新能源車企相繼打出價格戰，推出與燃油車價格相差無幾甚至更低的車型，進一步引發消費者捨棄燃油車。

央視新聞引述分析稱，新能源汽車在動力、靜肅性、智慧化等方面已全面超越傳統燃油車，尤其是插電式混合動力汽車（PHEV），集燃油、插電、增程、純電動的功能於一體。在價格關卡突破以後，燃油車難有還手之力，預計到了下半年，新能源滲透率將進一步提升。

中國汽車流通協會也指出，2024年全國乘用汽車市場價格戰持續激烈。新能源汽車劇烈降價，但燃油車由於目前的促銷已經達到一定的底線，因此形成新能源獨自降價蠶食燃油車市場的局面。

據公布，今年第1季，中國車市降價車型數量規模已經超過2023年全年的6成，相當於2022年的降價總規模。降價主要是新能源車型，燃油車降價很少。

不過對於新能源汽車銷量首度超越燃油車，不少中國網友認為，新能源汽車包括仍須加油的油電車（Hybrid）、增程車（EREV），純電動車銷量要超越燃油車，還有很長的路。

據中國汽車工業協會發布，中國2023年新能源汽車銷量為945.5萬輛，其中純電動車668.5萬輛，占70%。

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