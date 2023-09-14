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能源部長電動車之旅出包？還要隨扈先用油車占充電樁

記者趙駿宏／即時報導
能源部長格蘭霍姆（Jennifer Granholm）。（路透）
能源部長格蘭霍姆（Jennifer Granholm）。（路透）

為推廣電動車能源部長格蘭霍姆（Jennifer Granholm）在這個夏天來了一場為期四天的電動車公路之旅。雖然都有事先規畫化路線以及充電地點，但計畫趕不上變化，為了讓部長使用該地點唯一一座充電樁，隨行人員便開了一輛油車占位，卻也導致一般民眾無電可充，甚至打電話報警，讓能源部政府官員都陷入尷尬之中。

據全國公共廣播電台NPR報導，格蘭霍姆經歷了一次相當艱難的電動車之旅。格蘭霍姆參加了為期四天的公路旅行，旨在推廣電動車以及拜登政府對電動車的努力成效。而官員們乘坐的車隊由Cadillac Lyriq、Ford F-150 Lightning 和Chevrolet Bolt或Bolt EUV 組成。

車隊原先計畫在喬治亞州奧古斯塔郊區的Grovetown進行快速充電，但他們的先遣團隊抵達時卻發現這裡的充電樁不夠用，因為該充電站的四個充電樁中，有一個損壞，其他三個卻都被占用了。

因此，能源部先遣團隊中的一名成員試圖將一輛燃油車停放在其中一個正在工作的充電樁試圖占據停車位，好讓接下來部長車隊能夠有充電樁可以使用。不過隨後就有一台載著嬰兒的電動車來到此地並打算充電，看見油車占據充電樁後便報了警，決定讓警方來處理。

對此，警長辦公室也無能為力，因為非電動車在喬治亞州停放在充電車格並不違法。而能源部工作人員也意識到狀況不對，開始想辦法解決充電問題，最終讓這一家人和部長車輛都得以充到電。

從這件事可以看得出，即便美國政府大力推廣電動車，但實際上充電基礎設施的問題卻尚未解決，其充電站數量太少且充電樁妥善率不佳，常常一個站點就有幾支是無法使用的。

雖然不是每個人都會需要長途公路旅行，推廣在家充電似乎比建造公路旅行充電站還要來的重要。但對於許多駕駛來說，能在路途上放心充電才是他們願意更換電動車的最大誘因，而不是被限制路線規畫，只能沿著充電站行駛。

就連有縝密規畫的能源部長車隊都會遇到充電問題，更何況是一般普羅大眾呢？

能源部長格蘭霍姆（Jennifer Granholm）。（取材自Instagra...
能源部長格蘭霍姆（Jennifer Granholm）。（取材自Instagram）

電動車 能源部 喬治亞州

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