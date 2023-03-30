社媒「盜車挑戰」猖獗 起亞、現代2車型竊案暴增10倍

2車型因為軟體漏洞，已成為主要盜車目標，市警建議相關車型的車主使用方向盤鎖。（市長辦公室提供）

紐約市 長亞當斯 (Eric Adams)、市警總局局長西維爾(Keechant Sewell)和主管公共安全的副市長班克斯(Philip Banks)30日舉行記者會提醒市民，目前盜車犯罪猖獗，且社交媒體在推波助瀾，2011年到2021年的起亞(Kia)和現代(Hyundai)車型因為軟體漏洞已成為主要目標；市警建議相關車型的車主使用方向盤鎖，離開時切記鎖好門窗。

2車廠免費軟體升級

此前有人在社交媒體TikTok上發起「盜車挑戰」，號召好事者盜竊起亞和現代車型，因這兩款車的啟動存在軟體漏洞，可用一根USB線繞過正常的啟動程序；國家公路交通安全管理署(National Highway Traffic Safety Administration，NHTSA)日前宣布，兩家廠商已經宣布為車主提供免費的軟體升級，修補漏洞。

2地區盜車案增最多

西維爾表示，市警局從去年9月起就注意到，起亞和現代汽車 被盜數量急遽攀升，從此前的平均每月被盜10到12輛增至去年12月的100輛左右；她表示，布朗士區和曼哈頓上城是盜車案增加最多的地方。

她說，偷車賊在盜車後通常駕車遊玩一番，然後就把車輛遺棄；但她也表示，擔心一些失竊車輛會被用於暴力犯罪；提醒車主，保險起見建議使用方向盤鎖，並把車停在燈光充足、人流較多的地方，完全熄火、拔出鑰匙後再離開，並切記鎖好門窗。

社交媒體盜車挑戰猖獗，市府提醒車主小心。（市長辦公室提供）

亞當斯表示，「當我們繼續努力讓紐約市成為全美最安全大城市的時候，我們不需要社交媒體為社會失序推波助瀾；這種現象不只是偷車，而且也偷走了年輕人的未來；盜車被捕是重罪，會一直背上案底，將影響人的一生。」

根據市警總局的數據，全市盜車案數量去年猛增32%，有超過1萬3000輛車被盜；去年第四季發生的盜車案中，破案率只有11%；今年迄今已有3046輛車被盜，比去年同期增長6%；市警總局表示，今年迄今已有109人因盜竊起亞和現代汽車被捕。