研究：來自歐洲無證客與移民 較不焦慮

ICE幹員加強執法力度後，最新調查指出，有半數的非公民現在出門時攜帶護照、居留證或工作許可的比率增加。(路透)

根據紐約時報與非營利醫療研究團體「凱瑟家庭基金會」(Kaiser Family Foundation)最新研究調查，川普政府以強硬手段掃蕩非法移民 且展開大規模遣返行動之際，來自歐洲國家的無證客與合法移民焦慮感比其他族裔移民來得少。

研究人員在這項調查中詢問受訪者，受到川普政府雷厲風行移民政策影響，原本日常生活是否做出調整，包括避免跟警察講話、避免找工作或出遊，以免自己或家人的移民身分受到注意。大約34%非公民回答「是」，擁有合法身分的非公民也有26%回答「是」，無證移民高達59%回答「是」。

根據統計，美國目前約有5200萬移民人口，其中逾半數已歸化入籍成為美國公民，其他的非公民則包括合法與非法移民。

紐約時報19日報導，取得永久居留權的綠卡 持有人以及持學生簽證、工作簽證 的合法移民，目前在日常生活中也採取保護措施，例如隨身攜帶綠卡，深怕因為講英語的口音或膚色讓自己淪為移民掃蕩鎖定目標。

住在紐約市郊區的40歲綠卡持有人珊卓‧裴瑞茲(Sandra Perez)只要出門一定帶綠卡。她說：「移民幹員看著我們的容貌，就假設我們是非法移民，把我們當罪犯一樣對待。」

調查顯示，非公民當中如今有半數出門時攜帶護照、居留證或工作許可，比率是今年4月相同調查的兩倍。

研究結果同時顯示，來自歐洲國家的移民，不管身分是否合法，感受到的恐懼與焦慮比其他族裔來得低。來自歐洲的移民僅三分之一表示覺得害怕，相較之下，來自拉丁美洲的移民有57%感到害怕，來自亞洲的移民有44%感到害怕。

34歲的塔亞娜‧普茲尼亞(Tatyana Puzynia)2019年從白俄羅斯移民美國，住在華盛頓州。她的丈夫持H-1B工作簽證入美，在西雅圖地區的科技公司上班，兩個兒子分別為六歲、四歲，一家四口周末期間出門爬山、逛博物館或在遊樂場玩。普茲尼亞與丈夫已經出價要購買一棟有五間臥室的房子，她說，美國有很多發展機會，中產階級的生活品質比祖國好很多。

普茲尼亞表示，家人與親友都沒有受到強硬移民政策影響，「如果時間能夠倒流，我會早一點來美國」。