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孩童玩具少 專家稱有助思考：互動深入 啟發創意

編譯／羅方妤
圖為在上海的芭比玩具店。(美聯社)
圖為在上海的芭比玩具店。(美聯社)

許多父母都覺得應該在聖誕節買玩具給小朋友當禮物，但美國兒童發展專家說，家中玩具少一點反而對孩童有益。華盛頓郵報報導，美國托雷多大學職能治療教授亞莉西亞．梅茲（Alexia Metz）和她的研究團隊的研究發現，家中玩具愈少，孩童愈能深入和每個玩具互動，有助創意思考。

曾任職能治療師的梅茲說，她過去為病患看診時，曾聽過一些家長提到他們的孩子從未玩一個玩具玩很久。梅茲懷疑，環境可能促成孩童的這類行為。為了驗證這個假設，梅茲和研究團隊讓一群幼童來實驗室中兩個不同情境玩，其中一個他們有4個玩具可以玩，另一個情境則有16個。

觀察發現，在玩具比較少的房間，幼童會坐下來，和每個玩具更深入互動。但在玩具比較多的狀況下，幼童玩每個玩具的時間和嘗試的玩法就會較少。

梅茲和研究玩耍行為的南康乃狄克大學教授希瑟．庫哈內克（Heather Kuhaneck）都認為，要減少玩具數量並不容易。不過，有幾個方法能幫助減少玩具量。

其一，如果家中已有許多玩具，可分批輪流玩。梅茲也建議可跟別人借玩具來玩，或和另一個家庭交換玩具。其二，購買耐用的玩具。其三，戶外玩耍優先。她說，孩子們有創造力，「如果孩子們沒有玩具，他們會想辦法去玩戶外任何東西」。

聖誕節 華盛頓郵報

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