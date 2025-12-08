APIA Next 獎學金得主分享成功故事 助高中生掌握多元資源與方法

我的頻道

APIA獎學金得主Shanay Desai。（取自本報資料庫）
2025教育博覽會由世界日報主辦、麥當勞APA Next計畫贊助，活動於11月1日圓滿成功。該計畫深耕超過15年，致力於為亞太裔美國學生（APIA）提供獎學金、講座、導師制度及心理健康支持，幫助新世代在學業與人生道路上獲得更多資源。活動中，獲獎學金的Shanay Desai分享了自己的成功歷程，為學生提供寶貴經驗與啟發。

Shanay Desai因爺爺的離世深刻體認生命的脆弱，也因此萌生對醫學領域的強烈好奇。自高中起，他便展現出對神經科學的濃厚興趣；進入范德堡大學後，他選擇主修免疫學與神經科學，並在APA Next獎學金的支持下順利無債畢業。如今，他於賓夕法尼亞大學攻讀藥理學博士，專注新藥研發，期望在未來為疾病治療帶來更有效的突破。

談及申請大學與經濟援助的經驗，Shanay分享，由於父母沒有大學背景，他早期只能自行摸索相關資訊。2020 年疫情期間，他幾乎完全依賴線上資源，並透過社群媒體找到APA Next獎學金的機會。Shanay表示，獎學金不僅讓他安心完成學業，更在他尚未完全認識自身價值時，給予了重要的肯定與鼓勵。

進入大學後，Shanay與其他APIA獎學金得主建立了緊密的支持社群，在學術、社交及心理健康各方面都獲得力量。在演講中，他鼓勵高中生及大學生養成良好的時間管理習慣、找到適合的紓壓方式，並善用校園的健康與心理資源。

作為APA Next計畫的校友，Shanay期望將來能成為更多學生的導師，無論在申請季、學習初期或面對壓力時，都能提供實質協助與指引。

