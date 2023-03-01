SAT要考多少分 才能如願進入全美Top 30名校？

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想要申請全美p 30的大學SAT 分數該考多少？SAT分數考多少分才能算高？SAT分數都是TEST optional，是否考SAT已經不是必須？相信這是正在或即將申請大學的學生及家長都關注的問題。

SAT (Scholastic Assessment Test)是為了讓美國大學為了能客觀評估高中生的學習程度，而舉辦的標準考試。

SAT考試內容主要分為Reading(閱讀)、Writing and Language(寫作)、Mathematics(數學)，考試時長各為65分鐘、35分鐘、80分鐘，滿分分數各為400、400、800分。

根據美國新聞世界報導(U.S. News & World Report)2022年度排名前30大學和它的學生提交的SAT分數區間如下：

資料來源：https://www.usnews.com/best-colleges/rankings/national-universities

可以看到排名前30的大學錄取學生SAT分數幾乎都要在1400~1580區間，可以說SAT分數真的在申請大學時十分重要。而選擇申請哪所學校，除了SAT分數外，還可綜合參考自己興趣的科系，因每所大學各有自己強項的領域，加上自己的對不同學校學風文化、地理位置和學費多寡綜合評估，來選擇你想申請的學校目標。

TEST optional 是否考SAT重要性降低？

近兩年有許多學生問說，越來越多的學校SAT成績改成Test optional了，連哈佛、普林斯頓大學這些世界名校都對SAT成績是Test optional，這樣是否還需要花這麼多時間精力去準備SAT考試呢？

升學 顧問機構CandiceClass.com建議，申請大學者仍需要考SAT。因為排名前段的的大學如何挑選優秀的學生，除了GPA分數和學生的申請檔外，也就只有SAT分數是最客觀可以衡量的了，試想若你是審查的教授，現在前面有兩位元學生的申請資料，附上的GPA分數和申請檔都差不多優秀，但一位有附上不錯的SAT分數成績，一位元沒有考SAT，你會傾向選擇哪位學生？

SAT考多少分適合提交？

Candice的升學顧問建議，SAT分數超過1200都應提供，因為這已經算是不錯的成績了，但若是SAT分數只有1000上下或更低，那就不建議你附上SAT成績了，因為可能沒有加分的效果，SAT分數1000以下建議再多認真準備一下SAT，考一個比較好的分數再去申請。當然這些建議也都還是根據你申請不同的大學而定。

而未來SAT分數的重要性是否越來越降低這問題，以Candice升學顧問過往經驗判斷，應該是不會，因為SAT成績TEST optional主要是因為新冠疫情 的因素，大規模實體考場考試會有顧慮，之後疫情趨緩後，申請美國大學對SAT成績的要求應該會漸漸回到過往大部分學校都是必要的。

此外，自2023年3月開始，除美國之外的SAT考試將開始使用電腦線上考試，非以往的傳統筆試；而美國的SAT考試則是2024年才開始進行SAT機考(Digital SAT)，希望大家留意最新資訊。