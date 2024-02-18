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耶魯大學公布研究 為「奴隸買賣」歷史道歉

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耶魯大學公布研究 為「奴隸買賣」歷史道歉

記者胡玉立／即時報導
耶魯大學校園。(路透)
耶魯大學校園。(路透)

耶魯大學日前發表聲明，為該校昔日與奴隸制的牽連鄭重道歉。校方公布了歷經數年的研究結果；該研究發現，耶魯大學曾涉及奴隸買賣和蓄奴。

耶魯大學在16日聲明指出，「今天，我們代表耶魯大學承認本校在奴隸歷史的角色和關聯，以及本校歷史中的奴隸勞動、經驗與貢獻，我們對耶魯大學早期歷史中領導者參與奴隸制的作法表示歉意。」

近年來，愈來愈多機構為其在跨大西洋奴隸貿易的歷史角色正式道歉。

美國對抗種族主義遺產的意願在2020年非裔佛洛伊德 (George Floyd) 遭明尼亞波利斯市警察壓頸致死、全美「黑人的命也是命」(BLM)運動風起雲湧後，益發強烈。

耶魯大學與奴隸制研究計畫(Yale & Slavery Research Project)成員也自2020年10月起，開始研究位於康乃狄克州紐海文(New Haven)的耶魯大學與奴隸制的關聯。

耶魯大學的聲明還表示，「雖然沒有關於耶魯大學擁有奴隸的已知紀錄，但耶魯大學的許多清教徒創始人都擁有奴隸，耶魯大學許多早期領袖和大學社區的其他傑出成員也是如此；研究計畫已經確認被奴役者超過200人。」

聲明並強調，「承認這段歷史並道歉，只是向前邁進的一環。」

事實上，早在「黑人的命也是命」運動爆發前，耶魯大學2017年就曾將校內的卡爾霍恩學院(Calhoun College)改名，與美國歷史上的政治家、奴隸主和奴隸制度捍衛者卡爾霍恩(John Caldwell Calhoun)切割。

耶魯大學校園。(路透)
耶魯大學校園。(路透)

耶魯大學 黑人的命也是命 康乃狄克州

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