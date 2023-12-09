我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台灣大選最後廝殺 侯賴都想邊緣化柯 讓三腳督變兩強鬥

川普盟友籌畫「更右」政府？競選陣營急發備忘錄撇清

學者批高校選擇性護言論自由 「校長們像變色龍」

編譯潘勛／綜合9日電
哈佛大學校園上空7日出現掛有「哈佛仇恨猶太人」字樣抗議布修的小飛機。(路透)
哈佛大學校園上空7日出現掛有「哈佛仇恨猶太人」字樣抗議布修的小飛機。(路透)

賓州大學校長馬季爾(Liz Magill)近日在檢討反猶太言行的眾院委員會上，表示該校出現叫囂種族滅絕猶太人一事雖然可恨，但屬校方依憲法保障言論自由的範疇，只是翌日就改變立場，稱那種言論不可接受，她的立場反覆之快，引起一些憲法學者關注，認為適足以代表大學在校內，選擇性地使用言論自由原則。

華爾街日報(WSJ)9日報導，「個人權利和表達基金會」(FIRE)法律主任克利李(Will Creeley)指出，高校認為言論自由原則符合自身利益時就援用，但發現不利時就譴責政治不正確的教職人員、學生，這種現象太常見了。

保護言論自由及憲法第一修正案的法學系統，在演化230多年後已變得複雜微妙；言論自由在一邊，騷擾恫嚇在另一邊，兩者間的界線經常難以區別。只是克利李等學者指出，近年來有好些案例，私立大學、學院的校長像變色龍，碰到某些場合擁抱言論自由，但有時被迫要保護政治不正確的思想或學術，就退縮回來。

最近一個值得矚目的例子，是賓大法學院教授艾咪‧瓦克斯(Amy Wax)，她經常公開放話，談自己喜愛西方文化，反對保護少數族群的平權措施。校方雖承認她有言論自由權，但仍駁斥她；瓦克斯仍留任賓大。

賓大教授們近些年撰寫論文，談優生學，譴責新冠疫情時期穆斯林仍大批集會，批評醫學院裡的平權措施及反種族歧視，而收到指責請願書。2021年一位賓大人類學教授在Zoom視訊開會時，諷刺地行納粹舉手禮，接下來被迫辭職。

2021年，麻省理工學院(MIT)本邀請芝加哥大學科學家艾伯特(Dorian Abbot)前來演講，但教職員工及研究生罵說，艾伯特批評平權措施令人無法接受，MIT校長於是取消艾伯特的演講。

其他演講邀請遭中斷、取消或撤銷事件，在耶魯大學和史丹福大學也發生過。

紐約大學法學院榮譽法學教授史卓森(Nadine Strossen)指出，這些名校攸關第一憲法修正案的紀錄實在太糟糕了；院長、校長不保護言論自由，問題點倒不在他們不提倡言論自由，而在他們沒有脊梁骨。

賓大 平權 猶太

上一則

哈佛學生揚言「種族滅絕猶太」校長未表態 挨批後道歉

延伸閱讀

聯邦上訴法院判決 德州須拆除格蘭德河浮動障礙物

聯邦上訴法院判決 德州須拆除格蘭德河浮動障礙物
批「無證客正毒害美國血統」川普：若當選 終止拜登開放邊境政策

批「無證客正毒害美國血統」川普：若當選 終止拜登開放邊境政策

再規畫「打擊非法移民」行動 川普將赴美墨邊界跑行程

再規畫「打擊非法移民」行動 川普將赴美墨邊界跑行程
艾伯特訪以色列表支持

艾伯特訪以色列表支持

熱門新聞

拜登政府再推豁免學貸計畫，預計有360萬人受益。（美聯社）

拜登政府豁免學貸 已超過360萬人受益

2023-12-07 21:20
美國大學挺巴勒斯坦學運激化成反猶風波，學生甚至喊出「種族滅絕猶太人」。哈佛、麻省理工學院與賓州大學校長本周出席聯邦眾議院聽證會接受質詢，卻言詞閃爍不願譴責，事後遭受龐大輿論批評。對此，哈佛校長蓋伊已在校報8日刊出專訪中表達歉意。(路透)

哈佛學生揚言「種族滅絕猶太」校長未表態 挨批後道歉

2023-12-09 02:47
哈佛大學校園上空7日出現掛有「哈佛仇恨猶太人」字樣抗議布修的小飛機。(路透)

學者批高校選擇性護言論自由 「校長們像變色龍」

2023-12-09 22:57
圖片來源 ／健康醫療網

孩子幾歲該戒尿布？觀察5具體行為

2023-11-29 00:30
SAT電腦考試即將全面上路。(美聯社)

SAT機考全面上路 如何準備與應對

2023-11-22 16:21
（圖：健康醫療網提供）

天天上演「收手機」大戰 如何改善親子溝通？

2023-11-25 01:30

超人氣

更多 >
內華達大學槍案第3名死者是亞裔 69歲女副教授全身多處中彈

內華達大學槍案第3名死者是亞裔 69歲女副教授全身多處中彈
3年來首發勁風預警 紐約明後天狂風大雨

3年來首發勁風預警 紐約明後天狂風大雨
還是想待在洛杉磯 大谷與道奇簽下北美運動史上最大約

還是想待在洛杉磯 大谷與道奇簽下北美運動史上最大約
北一女儀隊慶60歲 72歲學姊練習半年表演：彷彿回到17歲

北一女儀隊慶60歲 72歲學姊練習半年表演：彷彿回到17歲
「北京沒有安全線路」歐盟領導人提前離華 中否認通訊監聽

「北京沒有安全線路」歐盟領導人提前離華 中否認通訊監聽