我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加拿大挖角美國科技人才 鎖定加州、目標1萬人

中國女星Happy讀成Habby 被譏又是「絕望的文盲」

最高法院判大學平權招生違憲 亞裔看法兩樣情

中央社／華盛頓30日綜合外電報導
非營利組織「學生公平入學」成員6月29日在最高法院外舉牌。（歐新社）
非營利組織「學生公平入學」成員6月29日在最高法院外舉牌。（歐新社）

最高法院判大學採平權措施招生違憲，本案訴訟主要是代亞裔學生維權，認為大學招生優惠非裔與拉丁裔讓亞裔生更難進頂尖學府，但判決結果在亞裔圈看法兩極。

最高法院審理哈佛大學和北卡羅來納大學招生設平權機制，29日判這兩所學校違憲，認定學校不該將「種族」作為招生考量因素。保守派占多數的最高法院否定這兩校的招生平權措施的影響恐擴及全美，在美國社會引發熱烈討論。

此案起於非營利組織「學生公平入學」（Students for Fair Admissions）控告兩校在招生時將「族裔占比」列考量，以保障非裔和拉丁裔。提告者抨擊此作法忽視申請人的「學術表現」，等同對亞裔學生「反向歧視」。

「華爾街日報」指出，亞裔圈因世代、文化和政治立場等差異而對判決結果反應分歧。

主要業務在加州、德州的大學入學諮詢機構HS2 Academy客戶大部分為亞裔民眾，負責分析學生潛能的主任楊先生（Sam Young）表示，得知判決結果後他就向一個亞裔學生家長與教育者的群組發訊息。

他說：「每個人都歡聲雷動，都感覺此其時矣。」

54歲的楊先生說他600個學生，家庭均為來自中國、印度、南韓的第一或第二代勤奮移民，且大多是中產階級並重視投資孩子的教育。多年來他們都覺得大學為非裔、拉丁裔提供入學優惠是對亞裔的嚴重偏見。

楊本身是來自印尼而移民美國的華人，他說：「我們來到美國，辛勤打拚難道換來的就是這種懲罰嗎？我們珍視多元，但這需以平等為基礎，（現況）這不公平。」

美國的亞裔社群非常多元，但整體教育水準優於其他族群。皮尤研究中心（Pew Research Center）本月稍早一份調查顯示，亞裔成人裡超過一半有大學學歷，反觀一般美國成人有大學學歷者僅約1/3。

皮尤這份調查還顯示，超過3/4的亞裔受訪者認為族裔不應作為入學評判因素，應以分數、標準化的測驗成績與社會服務等表現為主。

但也有不少亞裔學生組織對最高法院的判決不以為然；一些人表示所受教育讓他們較為支持學校招生的平權舉措。

出生於亞利桑納州的華裔阮姓男同學表示，他以前也覺得種族不應成為入學優惠考量，但在高一時得知非裔與白人間的經濟差距極大後改變想法。他後來進耶魯大學並活躍於校內的亞裔學生會支持平權。

也有亞裔大學生覺得不應拿亞裔來打非裔釀出對立與隔閡。哥倫比亞大學亞裔學生會會長鄧姓學生（Wena Teng）說：「我們不能被繼續拿來當對付其他膚色族群的武器。」

亞裔 招生 平權

上一則

32歲背2.3萬學貸 她來自低收家庭：得用一輩子還債

延伸閱讀

平權招生違憲 維州TJ高中亞裔家長振奮：招生改革案有望翻轉

平權招生違憲 維州TJ高中亞裔家長振奮：招生改革案有望翻轉
學貸減免計畫遭最高法院否決 拜登宣布新措施

學貸減免計畫遭最高法院否決 拜登宣布新措施
終結大學招生平權措施幕後推手 71歲布魯姆：搜尋下一個提控目標

終結大學招生平權措施幕後推手 71歲布魯姆：搜尋下一個提控目標
史丹福和MIT聯合聲明 呼籲最高院別阻止平權招生

史丹福和MIT聯合聲明 呼籲最高院別阻止平權招生

熱門新聞

最高法院裁定拜登總統無權實施學貸豁免政策，讓許多背負高額學貸的人希望破滅。圖為喬治亞州奧古斯塔大學(Augusta University)學生5月11日排隊進入畢業典禮會場。(美聯社)

32歲背2.3萬學貸 她來自低收家庭：得用一輩子還債

2023-06-30 22:37
維州亞裔認為，在最高法院推翻招生平權考量後，知名的湯瑪斯傑佛遜高中入學招生改革有望向前推進。(美聯社)

平權招生違憲 維州TJ高中亞裔家長振奮：招生改革案有望翻轉

2023-06-30 22:07
(本報檔案照)

SAT何時開始準備 1200分算高還是低？

2023-06-23 13:34
台灣大學與美國哈佛大學合辦的「哈佛台北書院計畫」近日正式展開。圖為台大校門口。（中央社檔案照片）

哈佛台北書院開學 近60名美國學生到台灣學華語

2023-06-19 18:32
身揹學生貸款者9月起將重新開始攤還，無力償還者可考慮申請暫停給付或延遲還款等選項，但仍需付利息。圖為哈佛大學畢業生參加畢業典禮。(美聯社)

學貸10月恢復償還 2種方式應急 迫不得已再聲請破產

2023-06-23 02:15
英國泰晤士高等教育特刊1日發布2023年「世界大學影響力排名」，國立成功大學奪下總排名全球第24名。(本報系資料照)

泰晤士今年世界大學影響力排名 台灣「這校」贏過台大

2023-06-01 10:40

超人氣

更多 >
眾目睽睽之下 上海地鐵小情侶上演活春宮 乘客勸阻不了

眾目睽睽之下 上海地鐵小情侶上演活春宮 乘客勸阻不了
這六種食物對牙齒最糟 少碰為妙

這六種食物對牙齒最糟 少碰為妙
仙氣沒了？ 豪門媳婦郭碧婷帶娃種菜 網讚接地氣

仙氣沒了？ 豪門媳婦郭碧婷帶娃種菜 網讚接地氣
29萬買下終身飛行證 新州男靠累積哩程玩遍100多國

29萬買下終身飛行證 新州男靠累積哩程玩遍100多國
美智庫：台灣很容易在90天內被擊敗 社會凝聚力是關鍵

美智庫：台灣很容易在90天內被擊敗 社會凝聚力是關鍵