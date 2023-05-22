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蓋茲捲腥聞 曾給畢業生忠告：不要過於聰明而迷失

比爾蓋茲捲腥聞 日前給畢業生忠告：不要過於聰明而迷失

編譯俞仲慈／綜合22日電
微軟創辦人比爾蓋茲。（路透）
微軟創辦人比爾蓋茲。（路透）

華爾街日報(WSJ)報導，微軟(Microsoft)創辦人比爾蓋茲(Bill Gates)被爆曾與女俄橋牌高手有染，回頭看比爾蓋茲(Bill Gates)本月13日應北亞利桑納大學(Northern Arizona University)邀請出席畢業典禮給畢業生的忠告，頗有打臉自己的味道。

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蓋茲繼2007年哈佛大學、 2014年史丹福大學以來，第三次擔任大學畢業典禮致詞嘉賓，儘管蓋茲因為休學，未曾參加過畢業典禮，不過他以多年的人生歷練，歸納五項忠告，分享給台下2023年大學畢業生。

一、人生並非單一戲碼

蓋茲以自身經歷為例，原以為在微軟工作一輩子，但最終轉換跑道，改以慈善事業為終身志業，雖然並非22歲時的計畫，但他建議畢業生思考就業之路，不要有過多壓力或限制行業，因為即使改變主意或更換跑道，不僅可被接受而且可能會更好。

二、不要過於聰明而迷失

蓋茲強調學習新事物第一步即「擁抱你的不知道而非專注於你的知道」，他認為職業生涯一定會遭遇無法獨自解決的難題，因此須強迫自己另找經驗更豐富的他人學習，幫助自己以不同方式思考，重要關鍵在於不要害怕提問，並建議畢業生即使完成學業後，但仍應將餘生視為一場教育課程。

三、專心解決重要問題

蓋茲表示，大學畢畢業生面臨新行業和新公司，有人要成為森林保育員，必須學習尖端科技以對抗氣候變遷；有人要從事軟體工程師，就得學習人工智慧(AI)科技，為了就業而花費時間解決問題之際，會激勵個人創造力，並賦予生活強烈目標感。

四、切勿低估友誼的力量

蓋茲以大學好友艾倫(Paul Allen)共同創辦微軟為例，呼籲畢業生關心在校園內一起上課、玩樂的同伴，因為他們就是人脈，甚至是未來工作夥伴，而且是提供支持、資源和建議的重要來源，強調與其在乎和誰一起下台，更有重要的是和誰一起上台。

五、學會放鬆，不會成為懶惰鬼

蓋茲坦承年輕時總愛強迫自己和周圍每個人長時間工作，甚至早期在微軟，還會記錄哪個員工提前下班，但當了父親後，才意識到生活比工作更重要；建議畢業生花時間培養人際關係，並在需要時放假休息，也讓周圍人可以喘口氣，並建議就業前，不妨先花點時間享樂一下。

微軟 就業 比爾蓋茲

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