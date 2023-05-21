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WSJ：蓋茲與20多歲俄國女子婚外情 遭淫魔富豪威脅爆料

編譯葉亭均／綜合21日電
微軟共同創辦人蓋茲（Bill Gates）。（美聯社）
微軟共同創辦人蓋茲（Bill Gates）。（美聯社）

微軟共同創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）兩年前與梅琳達離婚，當時傳出導火線之一是梅琳達不滿蓋茲與已故「淫魔富豪」艾普斯坦（Jeffrey Epstein）密切往來。現在華爾街日報最新報導，艾普斯坦發現蓋茲與一位俄羅斯橋牌玩家有了婚外情，並且顯然利用這件事來威脅蓋茲，以便維持兩人往來的關係。

華爾街日報引述知情人士的說法報導，蓋茲是在2010年左右與當時20多歲的橋牌玩家安東諾娃（Mila Antonova）結識。艾普斯坦在2013年與安東諾娃會面，稍後為她上撰寫軟體程式的學校支付學費。在2017年，艾普斯坦發電子郵件給蓋茲，要求報銷這筆學費。

艾普斯坦在發出這封電子郵件之前，未能成功說服蓋茲投資參與一個數十億美元的慈善基金，該基金是艾普斯坦試圖與摩根大通一起建立的。根據看過那封電郵的知情人士說，訊息背後的意涵是，如果蓋茲不繼續保持與艾普斯坦的關係，他會接露蓋茲的婚外情。

蓋茲的一位女性發言人表示：「蓋茲先生會見艾普斯坦純粹是為慈善目的。艾普斯坦屢次要讓蓋茲先生超越這些事務但失敗，因此他試圖利用一段過往關係來威脅蓋茲先生，但沒有成功。」至於學費一事，發言人說，蓋茲並未付錢，「蓋茲與艾普斯坦沒有任何財務往來」。

知情人士透露，當艾普斯坦2017年為報銷安東諾娃的學費發信給蓋茲時，後兩人的關係已經結束多年。

根據LinkedIn基本資料，安東諾娃在2000年至2005年在俄羅斯上大學，稍後在美國創立了一家橋牌俱樂部。後來她成為舊金山灣區的一名軟體工程師。

橋牌是蓋茲熱愛的興趣之一。他在2010年與20多歲的安東諾娃玩橋牌時，大約55歲。在一段2010年的YouTube影片中，安東諾娃講到她和蓋茲進行橋牌比賽，「我沒有擊敗他，但我試圖用我的腿踢他」。

華爾街日報根據見到的文件指出，安東諾娃曾試著建立線上橋牌教學事業，並試圖為此取得資金。安東諾娃透過蓋茲的顧問尼科里奇（Boris Nikolic）被引介給艾普斯坦，協助為她的創業籌資。兩人在2013年11月於紐約市和艾普斯坦會面，安東諾娃向艾普斯坦提出籌資計畫並尋求50萬元資助，但她後來向媒體表示，艾普斯坦最終沒有投資這項計畫。

儘管如此，安東諾娃一年後，曾短暫住在艾普斯坦提供的一間紐約公寓。她說：「我在那裡時，沒有與艾普斯坦或其他任何人往來。」至於為她付學費一事，安東諾娃說：「艾普斯坦同意付錢，而他直接付錢給學校。沒有交換，我不知道為何他要這麼做。當我詢問時，他說，他很有錢，希望在他能力之下幫助人們。」

艾普斯坦生前曾是金融家，被控性侵未成年女孩與招攬未成年人從事性交易。他已於2019年在紐約一座聯邦監獄中自殺身亡。

現年67歲的蓋茨曾經承認他與艾普斯坦會面過幾次，但目的是為了討論慈善事業，而他也坦言後悔與艾普斯坦往來，形容是個「巨大的錯誤」。

俄羅斯女子安東諾娃（Mila Antonova）曾在YouTube影片中講述她與...
俄羅斯女子安東諾娃（Mila Antonova）曾在YouTube影片中講述她與蓋茲打橋牌的經歷。（取材自YouTube影片截圖）

艾普斯坦 華爾街 投資

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