我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

移民局要你離境? 美國公民若收到通知該怎麼辦

王祖賢坐鎮加拿大艾灸館 服務一次87美元 預約排到4月

把人送達全球 ICE代理局長拋遣返作業「亞馬遜化」

編譯潘勛／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
圖為無證移民被遣返回墨西哥。(路透資料照片)
圖為無證移民被遣返回墨西哥。(路透資料照片)

川普政府正在擴大拘捕、遣返移民行動，移民及海關執法局(ICE)代理局長里昂斯(Todd Lyons)表示，該機構有必要加強處理能力，建議遞解移民系統要像電商「亞馬遜」(Amazon)一般運作才行。

美聯社報導，例如路易斯安納州耶拿(Jena)市，將近7000人被關在移民拘留中心，等待他們是否會遭逐出美國的最後決定。假如川普政府真辦得到，那麼目前已是全世界最大的美國移民拘留體制，很快就要在全國增加數萬人。

川普在2024年競選就承諾要大規模遞解人，真付諸行動，就代表民間經營監獄的公司可能發意外大財，對職司有條不紊驅逐移民的政府機構則造成挑戰。有些批評人士表示，川普政府的計畫蓄意想把被關押的人孤立起來，另不讓他們的律師、支援體制接觸到司法審理。

里昂斯表示，要ICE改善運作得像亞馬遜，試著每天24小時把貨物送達，必須琢磨出如何把人類那樣對待，試著把他們送達全球，對ICE真是不小的挑戰。

ICE 4月邀請各公司競標合約，而在全國各地點經營拘留中心；ICE把當前的預算升級，經費達450億元，床位由大約4萬1000增加到10萬個。

經費現在還沒到位，但合約尚未簽訂。眾院以多數通過開支法案，其中編列1750億元給移民執法，讓ICE約算成長約22倍。該局目前在全國有100多個拘留中心，羈押約4萬6000人，一些地點如邁阿密都人滿為患。

ICE上周把金額達38億5000萬元的合約，交待給「資源部署」(eployed Resources LLC)公司，在德州「布利斯堡」(Fort Bliss)陸軍基地沙漠裡經營拘留營。該名不見經傳的公司生意本來做邊界巡邏局的帳篷營，供抵達美國的人居住，現在則供ICE收容該遞解的人。

「Geo Group Inc.」取得新澤西州紐瓦克1000床的合約，未來15年總值10億元，還有密西根州鮑德溫(Baldwin)另1800床的合約。「CoreCivic Inc.」取得的合約是未來五年在德州迪利鎮(Dilley)興建可容納2400人的家庭拘留中心。

ICE 移民 川普

上一則

CBP烏龍… 群發驅逐電郵寄錯人 紐約新移民恐慌

延伸閱讀

跟中賽跑 川普90天和75國談好貿易協議 宛如不可能的任務

跟中賽跑 川普90天和75國談好貿易協議 宛如不可能的任務
川普2.0百日狂飆無人制衡 世界秩序因他劇變重組

川普2.0百日狂飆無人制衡 世界秩序因他劇變重組
川普希望俄烏本週達成協議 承諾可與美做大生意

川普希望俄烏本週達成協議 承諾可與美做大生意
哈佛槓上川普一場烏龍？白宮事後稱發信「未經授權」

哈佛槓上川普一場烏龍？白宮事後稱發信「未經授權」

熱門新聞

圖為無證移民被遣返回墨西哥。(路透資料照片)

把人送達全球 ICE代理局長拋遣返作業「亞馬遜化」

2025-04-20 22:50
2025年5月移民排期表。（資料來源╱國務院、製表╱記者陳熙文）

5月移民排期公布 親屬移民F4前進153天

2025-04-12 02:29
ICE在過去10天，於麻州逮捕了370名無證客。(ICE官網截圖)

邊境沙皇：麻州10天突襲 逮捕370名無證客

2025-03-26 12:33
南蘇丹因拒絕接受遭遣返之公民，川普政府撤銷所有南蘇丹人簽證。圖為南蘇丹獨立後陷入內戰。(美聯社)

敢拒收遣返公民 川普政府擬撤銷南蘇丹所有人簽證

2025-04-07 02:14
柬埔寨記者武戴(圖)、侯洪持工作簽證在美工作，不過現在恐怕不保。

持工作簽外籍記者 憂合法身分不保遭遣返獨裁祖國

2025-04-07 02:15
川普政府擬擴大綠卡申請者的社媒使用內容，已經居住在美國的綠卡申請者也要呈報社媒帳號。（歐新社）

川普政府擬審查「綠卡申請者」社媒帳號 遭批危害言論自由

2025-03-26 10:23

超人氣

更多 >
被拋棄9天追100公里 黃金獵犬找到新墨州飼主狂咬報復

被拋棄9天追100公里 黃金獵犬找到新墨州飼主狂咬報復
公校掠影／不會拼寫閱讀 康州「優秀高中生」竟是文盲？

公校掠影／不會拼寫閱讀 康州「優秀高中生」竟是文盲？
亞裔重刑犯被判40年 面臨ICE遣返 因這行為獲特赦

亞裔重刑犯被判40年 面臨ICE遣返 因這行為獲特赦
石破茂上NHK談「關稅談判」 曝川普擬複製美日模式到全球　

石破茂上NHK談「關稅談判」 曝川普擬複製美日模式到全球　
朋友還沒上 中國女子肉身擋門阻高鐵發車

朋友還沒上 中國女子肉身擋門阻高鐵發車