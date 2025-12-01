我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華爾街日報社論：中國霸凌日本給世界上了一課

好市多也控告川普政府了 背後動機是這個

H-1B簽證獲批亞馬遜最多 這一國申請獲准縮水了37%

記者顏伶如／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
亞馬遜(Amazon)在2025會計年度裡拿到數量最多的H-1B初次就業申請核准，共4644件。(路透)
亞馬遜(Amazon)在2025會計年度裡拿到數量最多的H-1B初次就業申請核准，共4644件。(路透)

H-1B工作簽證申請核准數量大減，反映美國勞動市場與移民政策都已出現重大轉變。根據「美國政策全國基金會」(National Foundation for American Policy)分析，2025會計年度當中，H-1B初次就業申請排行前25名的雇主裡，位於印度的企業只有三家。

美國公民暨移民局(USCIS)統計顯示，2025會計年度裡，排名前七名的印度公司總共只通過4573個H-1B初次就業申請，跟2015會計年度相比減少70%，與2024會計年度相比也縮水37%。

「美國政策全國基金會」分析指出，H-1B初次就業申請基本上是提供給新的就業，對於公司而言，這些簽證案件都納入H-1B 6萬5000個年度名額限制的計算，不過擁有美國大學碩士或以上學位者則有2萬個豁免名額。

亞馬遜(Amazon)在2025會計年度裡拿到數量最多的H-1B初次就業申請核准，共4644件。臉書(Facebook)母公司Meta Platforms位居第二，H-1B初次就業申請核准有1555件。微軟(Microsoft)獲得通過1394件，谷歌(Google)獲得核准1050件。

「美國政策全國基金會」執行主任安德森(Stuart Anderson)對新聞周刊說，從統計數字可以看出，位於印度的公司如今紛紛調整方向，使用數量較少的H-1B簽證對美國市場提供資訊科技(IT)服務，規模最大的美國幾家科技公司則在同一時間聘用許多人，包括最近剛從美國大學畢業、出生於外國的國際學生，協助在美國建立人工智慧(AI)，因為這些美國企業已經投資數千億元發展AI。

分析報告統計顯示，2025會計年度裡，美國有大約2萬8277家企業獲准聘用至少一名持有H-1B簽證的員工。只獲得一名H-1B簽證員工的雇主約61%，較過去來得少，大約95%雇主獲准聘用10名或10名以下H-1B簽證的員工。

超過一半H-1B簽證申請核准，是由初次就業申請員工人數為15人或15人以下的公司取得。

H-1B 工作簽證 印度

上一則

華府國民兵遇襲 19國綠卡移民重審 川普點名阿富汗

延伸閱讀

劍指微軟？亞馬遜聯手Google推出多雲端服務

劍指微軟？亞馬遜聯手Google推出多雲端服務
亞馬遜年度盛會今登場 料發表AI藍圖 帶旺台鏈

亞馬遜年度盛會今登場 料發表AI藍圖 帶旺台鏈
川普10萬簽證費新措施 影響H-1B尚不確定

川普10萬簽證費新措施 影響H-1B尚不確定
H-1B名額 民主黨眾議員提案從6.5萬倍增至13萬

H-1B名額 民主黨眾議員提案從6.5萬倍增至13萬

熱門新聞

民主黨籍聯邦眾議員克利什納穆希(Raja Krishnamoorthi)已向國會重新提交「雇用法案」(HIRE Act)，提議將每年新簽發的H-1B簽證名額上限，從6萬5000名倍增至13萬名。(美聯社)

民主黨眾議員提案 H1-B名額從6.5萬增至13萬名

2025-11-27 21:41
亞馬遜(Amazon)在2025會計年度裡拿到數量最多的H-1B初次就業申請核准，共4644件。(路透)

H-1B簽證獲批亞馬遜最多 這一國申請獲准縮水了37%

2025-12-01 22:04
2025.12移民排期表。（資料來源╱國務院、製表╱記者陳熙文）　

2025年12月移民排期 EB類前進 親屬類原地踏步

2025-11-15 01:29
ICE幹員加強執法力度後，最新調查指出，有半數的非公民現在出門時攜帶護照、居留證或工作許可的比率增加。(路透)

研究：來自歐洲無證客與移民 較不焦慮

2025-11-19 20:47

超人氣

更多 >
省錢專家： 這些別在好市多買 「以為便宜 反而燒錢」

省錢專家： 這些別在好市多買 「以為便宜 反而燒錢」
4步驟用酪梨果核培育樹苗 可當室內綠植

4步驟用酪梨果核培育樹苗 可當室內綠植
貝森特：將切斷無證移民福利 明年度實施

貝森特：將切斷無證移民福利 明年度實施
川普移民執法擴大審核 包括合法移民 重新審查規模「史無前例」

川普移民執法擴大審核 包括合法移民 重新審查規模「史無前例」
衛報評論：川普無知有致命殺傷力 對中軟弱 台灣更危險

衛報評論：川普無知有致命殺傷力 對中軟弱 台灣更危險