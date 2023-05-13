42卷命令結束 創紀錄移民潮續湧邊境：我們只想要安全

13日在格蘭德河畔，一名委內瑞拉母親抱著女兒，13日使用救急毯擋雨，她正等候時機渡河進入美國。(美聯社)

阻擋偷渡客入境的美國法典第42卷(Title 42)行政命令11日午夜結束，來自中南美各國趕赴美墨邊境的移民 潮，13日持續向北推進。專家表示，雖然美國移民法規發生變化，但造成無證移民以創紀錄數量逃離家園的問題根源不變，情況只會持續下去。

美聯社13日報導，墨西哥 國際危機組織(International Crisis Group)高級分析師恩斯特(Falko Ernst)說：「這顯然不會阻止中南美洲和世界其他地區人民遷移，因為促使人們逃向更安全的美國尋求庇護 的動機仍然存在。」

33歲的委內瑞拉移民康翠拉斯(Solangel Contreras)和她全家22口人，幾周來一直在趕路，他們想在美國不斷變化的移民規則結束前，抵達美墨邊境申請庇護。但她在瓜地馬拉遇上搶劫，結果在11日第42卷法令過期後不久進入墨西哥。她向美聯社說，她心裡只有一個念頭：「我們將繼續前進。」

康翠拉斯的兄弟因未向犯罪集團支付保護費而在厄瓜多遇害，兩年前她和家人逃離委內瑞拉的經濟危機，與許多其他移民持續搭卡車前進。她說，為了讓小孩過更好生活，這一切努力付出是值得的，「我們要的不多，我們想要的只是和平與安全。」

第42卷允許聯邦政府以公共衛生法迅速驅逐非法越境的無證移民，直接剝奪他們尋求庇護的權利。聯邦執法官員根據該命令，拒絕無證移民逾280萬次。

拜登政府推出的新規則，雖不能直接驅逐尋求庇護者，但未循正式移民管道程序入境者將面臨更嚴厲後果，非法越境移民五年內不得返回美國，否則可能面臨刑事起訴。政府也允許對尋求庇護人數設定上限。拜登還可能繼續向墨西哥等國施壓，讓移民更難向北前進。

墨西哥外交部長厄伯拉特(Marcelo Ebrard)表示，墨西哥不同意拜登政府繼續設置移民壁壘，「我們的立場是相反的，但我們尊重美國的管轄權」。12日的記者會上，厄伯拉特宣布墨西哥將加快驅逐出境速度，也不再向移民提供穿越墨西哥證件。