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夏威夷僧海豹進入出生高峰 請保持距離勿擾

編譯組/綜合報導
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夏威夷僧海豹(Monk Seal)正進入幼崽出生的高峰期，官方籲民眾保持距離。(...
夏威夷僧海豹(Monk Seal)正進入幼崽出生的高峰期，官方籲民眾保持距離。(取自夏威夷州府官網)

夏威夷群島的夏威夷僧海豹(Monk Seal)正進入幼崽出生的高峰期，這對於該州最瀕危的物種之一而言，是一段關鍵時期。僧海豹全年皆會生產，但每年3月至8月是出生最頻繁的時段。

母海豹上岸產子後，會哺育幼崽約五至七周。在此期間，母海豹會將所有精力投入照顧幼崽，因此保護性特別強。

儘管這些情況讓民眾有難得機會觀察原生野生動物，但夏威夷州土地與自然資源局（DLNR）強調，人類行為對於確保母海豹與幼崽的生存至關重要。

州土地與自然資源局提醒，夏威夷僧海豹受到州法與聯邦法律的雙重保護，任何騷擾、干擾或傷害行為皆屬違法。為了保護瀕危幼崽，該單位提出以下建議，希望民眾遵守：

• 請將狗繫上牽繩，並遠離海豹。

• 與帶幼崽的母海豹，至少保持150呎距離

• 與所有僧海豹至少保持50呎距離。

• 請停留在張貼的標誌、錐筒或圍欄後方。

• 避免在母海豹與幼崽附近游泳。

• 請使用相機變焦或望遠鏡觀察，而非靠近。

保持安全距離可避免造成壓力，否則可能導致母海豹棄養幼崽或出現防衛性攻擊行為。母海豹體重可達數百磅，若感到威脅，可能會咬人。

夏威夷僧海豹是全球僅見於此的物種，也是夏威夷自然與文化遺產的重要一環。該物種的持續復育，有賴社區共同努力，尊重野生動物並負責任地共享海岸環境。

社區通報有助於生物學家監測海豹健康狀況，並在必要時迅速介入。DLNR呼籲民眾，如發現僧海豹（特別是帶幼崽者），請撥打NOAA海洋野生動物通報專線 888-256-9840 進行通報。

夏威夷

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