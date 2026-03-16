Kona風暴來襲 夏威夷電力公司全力搶修

Kona風暴橫越夏威夷群島，造成11萬戶停電，夏威夷電力公司正全力搶修電力。(取自夏威夷電力公司臉書)

Kona風暴橫越夏威夷群島，夏威夷電力公司（Hawaiian Electric，HECO）正全力搶修電力，同時呼籲民眾做好準備，可能會出現較長時間停電的情況。

截至14日，HECO表示，歐胡島、茂宜縣及夏威夷大島共有約11萬1000戶用戶停電。部分目前停電的用戶可能整晚都無法恢復供電。

HECO維修人員將嘗試修復三條因風暴受損的高壓輸電線中的兩條，這些輸電線負責將電力從歐胡島西側（Leeward Oahu）經 Koolau山脈輸送到迎風面（Windward Oahu）及檀香山東區。停電同時影響交通號誌，當局提醒駕駛人若遇到號誌失效的路口，應將其視為四向停車（four-way stop）路口行駛。

HECO發言人Darren Pai表示，多數停電是由於樹木與植被倒塌造成。他說：「我們看到很多停電情況，都是植被、倒樹、斷裂的樹枝被強風吹到電線上所造成。」他補充說：「也出現了一些雷擊造成的損害，再加上豪雨與洪水，都讓維修變得更加困難。」

電力公司指出，在危險天氣條件下，維修人員無法進行修復作業，因此可能導致恢復時間延長。Pai表示：「我們知道大家都希望儘快恢復供電，因此只要安全允許，我們的工作人員就會持續工作。」

HECO表示，在最壞情況下，如果電力基礎設施受損嚴重，可能需要較長時間維修，極端情況下甚至需要重建部分電力系統。洪水、倒塌建築、碎片及其他障礙，都可能影響恢復供電的範圍與速度。

HECO提供以下停電應急準備建議：

-拔掉不必要或暫時不用的電器插頭

-將冰箱與冷凍庫調至最冷設定，停電時食物可保存更久

-準備冰桶與冰塊或冷凍冰袋

-將火柴或打火機放在防水容器中

-用木板、百葉窗或其他材料 加固門窗

-在滑動玻璃門軌道中放入木棍或掃帚柄以固定門窗

-若風暴過後使用可攜式發電機，務必放在室外通風良好的地方，並嚴格依照製造商說明操作。