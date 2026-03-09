華盛頓州百萬富翁徵稅案 州長允簽署

華盛頓州長佛格森表示，他將簽署由州議會民主黨人最新提出的百萬富翁稅法案。(美聯社)

西雅圖時報報導，華盛頓州 擬對年收入超過100萬美元者徵收的新所得稅案取得進展，州長佛格森（Bob Ferguson）6日表示，他將簽署由州議會民主黨 人提出的最新版本法案。

佛格森與民主黨領袖此前一直針對這項提案的細節進行協商，主要分歧在於，稅收所得中有多少應以減稅形式返還給民眾與企業。佛格森在聲明中指出，修正後的法案在提高富裕居民稅負的同時，也擴大了對部分家庭與企業的減稅措施。

這項提案將對年收入超過100萬美元的個人課徵9.9%的州所得稅。這項稅收預計影響約3萬名納稅人，並將從2028年開始對超過門檻的收入徵稅。

華盛頓州目前是全美九個未徵收個人所得稅的州之一。自1934年以來，選民已10次否決相關稅案，最近一次是在2010年。今年民主黨認為出現機會，能針對最富裕居民推動此稅。隨著自由派選民動員，預計在期中選舉 對川普總統形成政治反彈，也為該案帶來動能；提案的一些修改內容，也是為讓法案在今年秋天公投時更容易獲得支持。

州眾議會民主黨人6日公布的新版本指出，立法機構計畫將該稅每年約40億美元的預估收入中的一部分，用於為K-12學生提供免費早餐與午餐；還將把5%的稅收投入一個專門用於托育與幼兒教育的基金。不過，新版本刪除了先前提案中預留給城市與縣政府、用於支付公共辯護成本上升的資金。

佛格森在聲明中表示，他對這些修改感到滿意，認為這將使家庭生活成本更可負擔。他說：「我將簽署這個版本的法案。」並表示這將是「重新平衡我們不公平制度的歷史性一步」，也能讓家庭與小企業的生活「更加可負擔」。

佛格森指出，新提案還將擴大州政府的「勞動家庭稅收抵免」（Working Families Tax Credit），使另外46萬個家庭受益。他此前一直主張擴大這項計畫的資格範圍，該計畫向符合條件的低收入家庭提供300至1300美元不等的退稅支票。

不過，法案仍可能面臨障礙。截至6日，州眾議會尚未安排表決。即使通過，反對者也誓言將提起訴訟，並推動公投推翻。然而，在與民主黨立法領袖會談後，州長的支持已為該計畫在議會休會前進行最終表決鋪平道路。州眾議會最快可能在9日表決。