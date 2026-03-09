夏威夷越棉寮華人聯誼會 馬年新春聯歡同樂

夏威夷越棉寮華人聯誼會會長陳啟邦(左一)與總理沈文洲(又一)聯合頒發耆老紅包及優秀子弟獎學金。(主辦單位提供)

夏威夷越棉寮華人聯誼會2月22日舉辦馬年新春聯歡同時頒發耆老紅包及優秀子弟獎學金，晚宴席開31桌，州政商界與市議員Tylet Tam及各僑團前往祝賀者眾，駐檀香山台北經文辦事處處長張詩瑞伉儷當日亦蒞臨現場與會員同樂，世界越棉寮華人聯合總會祕書長溫永康更專程由加拿大飛來出席盛會。

晚間6時30分司儀宣佈會開始後，華人舞獅團的三隻醒獅踏著鼓點躍入會場，總理沈文洲、會長陳啟邦、兩位副會長沈戴佩芳與林貴一起登台主持採青儀式揭開序幕。

稍後司儀以中、英文向大家賀歲，並介紹該晚娛興節目。陳啟邦與沈文州兩人也先後於致詞時向眾人賀年，並感謝眾人的支持。張詩瑞則在致詞時感謝該會多年來支持台灣民主、自由、保護人權及法治，讓台灣創造出今日的經濟奇蹟，更強調該處未來會繼續服務本地僑民，同時加強在各方面的合作。

晚會同時舉辦了過去30多年來的敬老尊賢的例行善舉，今年有15位逾80歲互助組組員，每人除了獲得春節晚宴門票外，還獲贈新年红包及禮品，另一項活動就是頒發會員優秀子弟獎助學金，今年有八位會員子第學業成績優秀，GPA超過4.0以上，每位學子都獲得獎杯與红包及名貴金飾作為獎勵。另一受歡迎的節目就是幸運大抽獎，當晚獎品數十份，總價值超過3000美元，其中包括現金、家電與兩台平板大電視等，全部送給幸運來賓及會員。

溫永康致詞介紹他個人奮鬥，如今由難民到企業家，除了事業成功，溫永康還是一位大慈善家，捐贈醫院、建立孤兒院、學校。多年來他更對夏威夷越棉寮華人聯誼會大力贊助。晚間9時半，沈戴佩芳代表該會致謝詞，並與眾人相約明年再見。