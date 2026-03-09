夏威夷高物價 副業疊副業成常態 優步司機或另有全職工作

我的頻道

記者張宏／綜合報導
夏威夷很多餐廳咖啡廳都有彈唱夏威夷歌曲的歌手。（讀者提供）
碧海藍天、衝浪和悠揚的Aloha音樂，夏威夷度假天堂形象深入人心。蜂擁而至的遊人，也推高當地物價水平，這片樂土背後，藏著當地居民不為人知的生存困境。許多人為生計做副業，甚至是「副業疊副業」。在檀香山街頭叫到的每一輛優步（Uber），司機可能有其他全職工作。有小學老師趁早課前跑機場接送，有公務員下班後繼續開車掙外快，還有女司機把整個車廂變成「移動美容廣告牌」，全程兜售整容套餐。

老師上班接單 放學再賺

南加州華人Linda徐近日赴夏威夷度假，出於支持女性司機的初衷，她全程選擇Uber女司機服務。印象最深的是一名亞裔女司機，一上車，對方便遞上一顆糖，Linda正感嘆「夏威夷人真熱情」，卻很快發現車廂內壁貼滿小廣告和整容前後的對比照片。女司機告訴她，照片上的人正是自己，隨即一路侃侃而談，從整形醫生到韓國護膚品，介紹得頭頭是道。下車時，還不忘塞來一張印有品牌名稱和聯絡電話的名片，整段車程，就是一場精心設計的「移動廣告攻勢」。

華人遊客Tony李的遭遇同樣令人印象深刻。離開夏威夷當天，他預訂的網約車司機竟是一名小學老師。對方解釋，學校恰好在機場附近，於是他摸索出一套「上班順路賺錢法」，每天早上接機場訂單，送完乘客直接去學校上班，放學後再在機場附近接一單。去程與回程都能變現，時間利用得滴水不漏。Tony還得知，這名老師的朋友同樣是白天在酒店上班、下班跑網約車，「不管淡旺季，這裡遊客都很多，需求量相當穩定。」

70%居民 難維持基本生計

這些並非個案，而是整個夏威夷社會的縮影。根據Sidehustles網站，夏威夷的生活成本高得驚人。即便自2024年1月起，最低工資已上調至每小時14美元，收入與開銷之間的鴻溝依然巨大，約70%的夏威夷居民表示，難以維持基本生計。

市場研究機構Doxo於2023年8月的報告顯示，夏威夷居民每月平均家庭帳單高達3070美元，比全美平均水準高50%。在這樣的壓力下，副業早已不是選項，而是必需。如今夏威夷有近四分之一的居民從事第二份工作。據llcattorney網站的全美各州副業增長排行，夏威夷位列前五，是全美第二職業人口增幅最大的州，2022年至2023年間，每月同時從事兩份工作的居民人數激增34.3%。

夏威夷產業結構高度集中在服務業與旅遊業，其獨特自然環境催生出一批高回報特色副業。美國勞工統計局（BLS）2023年數據顯示，駐唱歌手是夏威夷最高薪的副業，時薪可達50美元，餐廳與咖啡館對彈唱夏威夷傳統歌謠的駐場歌手需求旺盛。若擁有水上運動技能，衝浪教練或潛水教練的時薪更可達數十至上百美元。此外，餐車文化在夏威夷根深蒂固，不少原住民和本地人以此為副業，調酒師也是熱門兼職之一。

在夏威夷狀態悠閒的只有遊客，其他人都是在工作。（讀者提供）
威基基海灘的夜晚是屬於遊客，不是本地人的。（讀者提供）
