夏威夷1月觀光消費、人數雙成長

編譯組/綜合報導
夏威夷1月旅客人數、每日人均消費都優於去年同期，帶動整體觀光消費顯著上升。(美聯社)
夏威夷州長辦公室指出，根據州商務、經濟發展暨觀光局（DBEDT）公布的初步統計數據，2026年1月訪客總消費金額達22.6億美元，較去年同月成長19%。其中訪客總人數增加10.4%至87萬4358人，平均每日消費金額提高11.3%至276美元，帶動整體觀光消費顯著上升。

DBEDT指出，1月共有85萬8693名旅客搭乘航空班機抵達夏威夷群島，主要來自美國西部與美國東部；另有1萬5665名旅客搭乘外州郵輪入境。相比去年1月，航空入境人數增加11.1%，郵輪旅客則減少17.7%。此外，今年1月訪客平均停留為9.34天，較去年1月略減3.1%。

依旅客來源，來自美國西部的訪客最多，達41萬9156人，同比增加13.9%；停留時間較長(9.5日)，每日人均消費也提升，帶動總消費額達10.6億美元，較去年同月大幅成長30.7%，以住宿、餐飲與交通支出成長最為明顯。來自美東的訪客更激增23.1%至25萬5548人，總消費近7.5億美元，成長24.6%，每日人均消費更增18.1%至312美元，展現美東旅客的消費力。

他國旅客中，來自日本的旅客為5萬6731人，成長4.5%，但停留時間縮短至5.87日，每日消費則略增至250美元，總消費為8320萬美元，與去年大致持平。來自加拿大的旅客較去年同月減少8.7%，總消費額也下降10.3%。其他國際市場，包括大洋洲、亞洲其他地區、歐洲、拉丁美洲、關島、菲律賓與太平洋島國等，共計77萬7641人次，較2025年同期減少12.6%。

DBEDT局長時岡(James Kunane Tokioka)表示，美國西部與東部核心市場的強勁成長令人振奮；日本市場持續改善，韓國市場亦表現亮眼，訪客人數成長8.6%；加拿大市場則受到社會與政治因素的影響而下滑。

茂宜島的觀光業也持續從2023年8月野火災害中復甦。2026年1月，總訪客人數達23萬6180（16.7%），總消費額近6.65億美元（+24.3%），均較2025年1月成長。時崗表示，受到茂宜觀光復甦推廣計畫的帶動，當地訪客人數增加，也推升飯店住房率由2025年1月的62%提升至71.2%。

歐胡島訪客人數也增加15.3%，觀光客總消費達9.37億美元（+21.4%），均高於2025年1月；飯店住房率增為77.9%，較2025年同期的77.7%微幅上升。

夏威夷 加拿大

