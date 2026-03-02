我的頻道

美以聯手攻伊 中國學者：美國欲掌控全球能源命脈

千人斬成人影星「大戰400人」懷孕了 將靠一招找生父

華州警告：選民身分證法案 恐釀期中選舉混亂

編譯組/綜合報導
華盛頓州選務官員警告，嚴審選民身分的SAVE America Act若在期中選舉前生效，恐導致投票流程混亂，並影響選民行使投票權。圖為西雅圖投票箱。(取自西雅圖市府臉書)
華盛頓州選務官員警告，嚴審選民身分的SAVE America Act若在期中選舉前生效，恐導致投票流程混亂，並影響選民行使投票權。圖為西雅圖投票箱。(取自西雅圖市府臉書)

西雅圖時報報導，華盛頓州多位州級與地方選舉官員近日警告，一項正在國會推動的嚴格選民身分證法案，若在期中選舉前生效，將對選務作業帶來龐大行政壓力，恐導致投票流程混亂，並影響合格選民行使投票權。選務官員強調，該法案在未配套經費與過渡期下，將對地方政府造成沉重負擔。

這項名為「拯救美國法案」（SAVE America Act）的提案，要求選民在登記投票或投票時，須出示可證明美國公民身分的文件，例如有效護照或出生證明。華盛頓州選務主任霍姆斯（Stuart Holmes）指出，這等同於為選務單位新增大量的身分驗證責任，卻未提供任何經費或人力補助，地方政府勢必面臨系統改造、人員培訓與文件審核的高額成本。

金恩縣選舉主任懷斯（Julie Wise）表示，實務上，凡更新選民登記資料者，都需重新提交身分證明文件，預料將造成選前大量民眾湧入核驗身分。「如果選民必須排隊7小時以上才能完成資格確認，這不只是行政效率問題，而是實質阻礙投票權的行使。」她指出，金恩縣人口眾多，選前短時間內處理龐大申請量，極可能導致嚴重塞車。

部分立法者也提醒，新規定對文件不齊全或曾變更姓名的民眾影響尤其顯著。華盛頓州聯邦參議員坎特威爾（Maria Cantwell）引述估計指出，華盛頓州約有160萬名女性隨配偶改姓，出生證明上的姓名與目前法定姓名不符。

霍姆斯指出，選務單位還需更新資訊系統以符合新法規，確保文件審核流程一致、資料安全與隱私保護到位，短期內難以完成所有技術與作業調整。若在期中選舉前倉促上路，恐造成申請積壓、錯誤核驗與選票處理延誤，增加爭議風險。

美國公民 期中選舉

費城街道清潔局表示，掃雪團隊已經開始清除積雪，如有緊急狀況可撥打(215)685-6300按1求助。(費城市府街道清潔局臉書)

強風大雪橫掃 新州、賓州、馬州進入緊急狀態

2026-02-23 09:28
麻州波士頓遭遇冬季暴風雪襲擊，由於洛根國際機的大多數航班已被取消，達美航空(Delta)航廈旅客寥寥無幾。(路透)

波士頓積雪將破2呎 麻州州長啟動國民兵應變暴雪災情

2026-02-23 12:25
包括華人在內的新州亞裔家庭，年收中位收入高居各族裔之冠，圖為新州華人在美國夢購物中心進行文化演出。（本報檔案照片）

中位年收入15萬 新澤西州亞裔家庭稱霸各族裔

2026-02-23 17:39

賓州10萬人退出歐記健保 50-60歲占多數

2026-02-23 16:21
副總統范斯25日宣布，由於民主黨執政的明尼蘇達州打擊詐欺不力，即日起暫停撥付近2.6億元的聯邦醫療補助經費。(歐新社)

范斯銜川普令首波反詐行動 暫停明州2.6億白卡經費

2026-02-26 21:37
位於密西根湖畔的湖濱大樓為芝市地標之一，其70樓頂層的高檔餐廳一度深受消費者歡迎。(google map)

2500萬貸款違約 芝華裔物業主11處房產陷法拍危機

2026-02-26 10:09

