華州警告：選民身分證法案 恐釀期中選舉混亂

華盛頓州選務官員警告，嚴審選民身分的SAVE America Act若在期中選舉前生效，恐導致投票流程混亂，並影響選民行使投票權。圖為西雅圖投票箱。(取自西雅圖市府臉書)

西雅圖時報報導，華盛頓州多位州級與地方選舉官員近日警告，一項正在國會推動的嚴格選民身分證法案，若在期中選舉 前生效，將對選務作業帶來龐大行政壓力，恐導致投票流程混亂，並影響合格選民行使投票權。選務官員強調，該法案在未配套經費與過渡期下，將對地方政府造成沉重負擔。

這項名為「拯救美國法案」（SAVE America Act）的提案，要求選民在登記投票或投票時，須出示可證明美國公民 身分的文件，例如有效護照或出生證明。華盛頓州選務主任霍姆斯（Stuart Holmes）指出，這等同於為選務單位新增大量的身分驗證責任，卻未提供任何經費或人力補助，地方政府勢必面臨系統改造、人員培訓與文件審核的高額成本。

金恩縣選舉主任懷斯（Julie Wise）表示，實務上，凡更新選民登記資料者，都需重新提交身分證明文件，預料將造成選前大量民眾湧入核驗身分。「如果選民必須排隊7小時以上才能完成資格確認，這不只是行政效率問題，而是實質阻礙投票權的行使。」她指出，金恩縣人口眾多，選前短時間內處理龐大申請量，極可能導致嚴重塞車。

部分立法者也提醒，新規定對文件不齊全或曾變更姓名的民眾影響尤其顯著。華盛頓州聯邦參議員坎特威爾（Maria Cantwell）引述估計指出，華盛頓州約有160萬名女性隨配偶改姓，出生證明上的姓名與目前法定姓名不符。

霍姆斯指出，選務單位還需更新資訊系統以符合新法規，確保文件審核流程一致、資料安全與隱私保護到位，短期內難以完成所有技術與作業調整。若在期中選舉前倉促上路，恐造成申請積壓、錯誤核驗與選票處理延誤，增加爭議風險。