觀光署首進軍西雅圖旅展 整合航空電商搶攻北美商機

為拓展 2026 年北美旅遊市場商機，交通部觀光署10、11日首度參加美國西北地區最具指標性的 「西雅圖旅遊暨冒險展（Seattle Travel & Adventure Show）」。（主辦單位提供）

為拓展 2026 年北美旅遊市場商機，交通部觀光 署10、11日首度參加美國西北地區最具指標性的 「西雅圖 旅遊暨冒險展（Seattle Travel & Adventure Show）」。活動匯聚全球逾150個國家及參展單位，參加民眾破9千人。台灣展攤由觀光署攜手華航、長榮 、星宇航空三家國籍航空共同參展。

看準西雅圖年運量逾 5,200 萬人次，是北美通往亞洲的重要航空樞紐地位，觀光署展前攜手國際旅遊電商 Expedia，並結合華航、長榮、星宇及達美航空四大航空公司，同步啟動期間限定機票及機加酒優惠專案。另邀請北美主流旅遊業者協會USTOA會員旅行社 Travel Answers Group推出專屬台灣行程，及冒險旅遊業者 Bicycle Adventures 規畫台灣自行車環島產品，航空、行程到優惠措施一條龍整合，結合線上與線下整合行銷策略，成功將展場人氣導流至實際購買行動。

西雅圖台北經濟文化辦事處長林美呈開展首日與觀光署駐舊金山辦事處主任李思賢一同向現場民眾介紹台灣必訪景點及西雅圖直飛台北的便利航班。

因應美國西北地區冬季寒冷氣候，台灣展攤以「亞熱帶暖冬旅遊」為主題，並結合農曆新年氛圍，介紹 「2026 台灣燈會在嘉義」 及贈送蛇年「蹓蹓蛇」小提燈，現場詢問度破表，限量提燈隨即被熱情民眾索取一空，成為展場中超受歡迎的文創紀念品。

台灣展攤亦針對當地高度盛行的戶外活動風氣，重點推廣自行車環島路網、國際馬拉松賽事及生態戶外旅遊。其中台灣獨特的賞鳥生態資源意外成為現場詢問度極高的「黑馬」，吸引不少自然愛好者深入了解，並現場進行旅遊規劃討論。

李思賢表示，西雅圖擁有直飛台北的強大運能，是觀光署深耕北美市場重要基地，近年觀光署積極推廣 「過境旅遊」 策略，鼓勵經台北轉機的國際旅客善用轉機停留時間入境體驗台灣，並針對轉機客推出「過境半日遊（Free Half-Day Tour）」結合專車接送或交通票券與精選行程，讓旅客輕鬆走訪台北景點、特色街區及機場周邊。

凡持非中華民國（台灣）護照、經桃園國際機場轉機並入境台灣停留 24 小時內的旅客，即可獲得價值新台幣600元機場消費券，讓轉機旅客在短暫的停留中，感受台灣的熱情與便利，也有助於帶動後續回訪與深度旅遊。