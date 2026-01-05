夏威夷對郵輪課徵旅遊稅 聯邦法院暫擋下

我的頻道

編譯組／綜合報導
原訂2026年起對郵輪乘客徵收的「氣候變遷旅遊稅」被喊停。圖為一艘停靠在檀香山的郵輪。（美聯社）
美聯社報導，美國聯邦上訴法院於除夕夜裁定，暫時阻止夏威夷州執行原定於2026年上路、針對郵輪乘客徵收的「氣候變遷旅遊稅」，使這項被視為全美首創、用於因應氣候危機的稅制措施面臨法律挑戰。

這項稅收措施由夏威夷州議會於2025年通過，並由州長格林（Josh Green）於5月簽署成法，列為「第 96號法案」。法案主要內容包括：提高飯店客房與度假短租的住宿稅率，並首次將郵輪旅遊納入課稅範圍，對郵輪乘客支付的總票價課徵11%稅負，再依郵輪停靠夏威夷港口的天數按比例計算。法律同時授權各縣政府加徵3%附加費，使郵輪乘客實際承擔的稅率最高可達 14%。

夏威夷州政府指出，這項稅制的目的是為因應氣候變遷帶來的衝擊籌措穩定財源，包括海岸線侵蝕、野火風險升高、極端天氣與基礎設施受損等問題。州府估計，該稅每年可為州與地方政府帶來近1億美元收入，將專款用於氣候調適與環境保護計畫。

然而，國際郵輪協會（Cruise Lines International Association）對此提出訴訟，主張該法違反美國憲法，因其實質上對進入夏威夷港口的郵輪課稅，屬於聯邦層級才有權限規範的商業與航運行為。協會同時警告，新稅制將推高郵輪旅遊成本，對旅遊產業與消費者造成不利影響。

美國地方法官大竹（Jill A. Otake）日前裁定維持法律有效，但原告隨後向第九巡迴上訴法院提出上訴。聯邦政府也介入此案，並對大竹法官的裁定提出上訴。第九巡迴上訴法院兩名法官最終同意雙方請求，在上訴審理期間發布禁制令，暫停該法律中與郵輪相關的條款執行。

夏威夷州檢察長辦公室發言人施瓦茲（Toni Schwartz）表示，州政府仍然「有信心第96號法案是合法的，並將在實質上訴審理中獲得平反」。

這項禁制令僅屬暫時性措施，並不代表法院對法案合法性的最終判斷。此外，這次訴訟僅針對郵輪課稅部分提出挑戰，並未涵蓋飯店與度假短租稅率的調整。

