2026年新政／夏威夷首創「綠色稅」 旅遊住宿將變貴

夏威夷2026年最低工資將調高為每小時16美元。圖為工作者。(美聯社)

為因應氣候變遷 、生活成本上升與住房短缺等長期結構性問題，夏威夷州 政府將自2026年起實施多項新政，涵蓋旅遊稅制、勞工保障、住房租賃、市場監管及環境永續等領域，均將對居民、旅遊業與企業均帶來影響。

2026年1月1日起，夏威夷州將提高短期住宿稅（Transient Accommodations Tax, TAT），並在此基礎上新增所謂的「綠色稅」（Green Fee），將影響所有酒店、度假租屋、短租住房等旅客住宿費用。

這項新政的主要內容包括：TAT稅率從10.25%提高到11%；未來可能再逐步調升；郵輪乘客自2026年7月起也須繳納此稅，並按郵輪在港停靠天數計算。州府預估，新增收入每年可超過1億美元，將用以支持氣候變遷緩解、環境保護、災害韌性工程（如沖刷海灘補沙、野火預防、基礎設施強化）等項目。

這項綠色旅遊稅被認為是全美首創，目標是讓造訪夏威夷的旅客共同承擔守護島嶼未來氣候與生態的責任。雖然這將使夏威夷成為住宿成本更高的目的地，但支持者認為這是達成經濟與環境永續的重要一步。

最低工資提高

夏威夷州最低工資標準將調升至每小時16美元，是州府定期漸進式調整的一部分，以應對生活成本上升。

此外，州府還規定對違反「工資與工時法」的雇主至少處以500美元的民事罰金，以提升執法力度。對於低收入與服務業工作者而言，此舉將直接提高他們的生活基準；對雇主而言，則需提前做好薪資調整與合規準備。

終止租屋預告期拉長

從2026年2月5日起，夏威夷州涉及租賃關係的法律也將改變，主要內容是：房東在終止租賃合約時，必須提前通知，原本需提前5個工作日通知，將延長為10個日曆日。此外，法律將要求房東與承租人進行調解，希望降低糾紛並促進協議達成。這些改變主要是為了強化租客保障、減少因通知期限過短而造成的迫遷問題。

銷售大麻 產品須註冊

自2026年1月1日起，所有在夏威夷州銷售或分銷製成大麻產品（Manufactured Hemp Products, MHP）的業者，不論是本地還是外州企業，都須向州府註冊並取得許可。註冊有效期為5年，並需繳交50美元註冊費，以保障消費者安全、加強市場透明度， 並防止未登記產品流入市場。