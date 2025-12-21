我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

73歲普亭罕見承認「戀愛中」外界猜是18年情婦

艾普斯坦案文件遭大量塗黑 受害者怒批：包庇權貴

2026年新政／夏威夷首創「綠色稅」 旅遊住宿將變貴

編譯組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
夏威夷2026年最低工資將調高為每小時16美元。圖為工作者。(美聯社)
夏威夷2026年最低工資將調高為每小時16美元。圖為工作者。(美聯社)

為因應氣候變遷、生活成本上升與住房短缺等長期結構性問題，夏威夷州政府將自2026年起實施多項新政，涵蓋旅遊稅制、勞工保障、住房租賃、市場監管及環境永續等領域，均將對居民、旅遊業與企業均帶來影響。

2026年1月1日起，夏威夷州將提高短期住宿稅（Transient Accommodations Tax, TAT），並在此基礎上新增所謂的「綠色稅」（Green Fee），將影響所有酒店、度假租屋、短租住房等旅客住宿費用。

這項新政的主要內容包括：TAT稅率從10.25%提高到11%；未來可能再逐步調升；郵輪乘客自2026年7月起也須繳納此稅，並按郵輪在港停靠天數計算。州府預估，新增收入每年可超過1億美元，將用以支持氣候變遷緩解、環境保護、災害韌性工程（如沖刷海灘補沙、野火預防、基礎設施強化）等項目。

這項綠色旅遊稅被認為是全美首創，目標是讓造訪夏威夷的旅客共同承擔守護島嶼未來氣候與生態的責任。雖然這將使夏威夷成為住宿成本更高的目的地，但支持者認為這是達成經濟與環境永續的重要一步。

最低工資提高

夏威夷州最低工資標準將調升至每小時16美元，是州府定期漸進式調整的一部分，以應對生活成本上升。

此外，州府還規定對違反「工資與工時法」的雇主至少處以500美元的民事罰金，以提升執法力度。對於低收入與服務業工作者而言，此舉將直接提高他們的生活基準；對雇主而言，則需提前做好薪資調整與合規準備。

終止租屋預告期拉長

從2026年2月5日起，夏威夷州涉及租賃關係的法律也將改變，主要內容是：房東在終止租賃合約時，必須提前通知，原本需提前5個工作日通知，將延長為10個日曆日。此外，法律將要求房東與承租人進行調解，希望降低糾紛並促進協議達成。這些改變主要是為了強化租客保障、減少因通知期限過短而造成的迫遷問題。

銷售大麻產品須註冊

自2026年1月1日起，所有在夏威夷州銷售或分銷製成大麻產品（Manufactured Hemp Products, MHP）的業者，不論是本地還是外州企業，都須向州府註冊並取得許可。註冊有效期為5年，並需繳交50美元註冊費，以保障消費者安全、加強市場透明度， 並防止未登記產品流入市場。

夏威夷州 氣候變遷 大麻

上一則

年底出行高峰 芝加哥2大機場迎480萬旅客

下一則

電影拍攝需求降 部分喬州攝影棚擬轉型

延伸閱讀

2026年新增7郵輪航線 大啖亞洲料理、享受超大水療空間

2026年新增7郵輪航線 大啖亞洲料理、享受超大水療空間
紐約地鐵犯罪降至16年新低 州府續撥7700萬元強化地鐵巡邏

紐約地鐵犯罪降至16年新低 州府續撥7700萬元強化地鐵巡邏
大麻管制放寬 價格可能下降…仍屬非法

大麻管制放寬 價格可能下降…仍屬非法
年終購物季包裹失竊升溫 紐約州府示警

年終購物季包裹失竊升溫 紐約州府示警

熱門新聞

印州華裔夫婦在微信上的信息，成為檢方起訴的證據。(路透)

微信訊息成鐵證 印州華裔夫婦涉內線交易被捕

2025-12-19 09:57
芝加哥德堡大學宣布裁減114名教職員。(路透)

國際生銳減衝擊財務 芝德堡大學裁114教職員

2025-12-16 09:20
勁球彩券18日上午的獎金已經達到15億元。(美聯社)

維州樂透局示警 50億兆彩是詐騙

2025-12-18 10:38
騙子佯裝成美國銀行防詐騙部門的人員，四個月內騙走新州一名婦女近200萬元積蓄。(美聯社)

騙子設局4個月 掏空新州婦畢生積蓄200萬元

2025-12-09 20:43
圖為蒙大拿州立大學校園。（美聯社）

演「苦肉計」陷害保守派學生 蒙州大華生獲刑18月

2025-12-18 21:18
伊利諾州州長普立茲克。(美聯社)

伊州長簽署安樂死法案 明年9/12生效

2025-12-15 11:19

超人氣

更多 >
紐時記者在中國體驗無人智能 鄉間目睹「震撼一幕」

紐時記者在中國體驗無人智能 鄉間目睹「震撼一幕」
南加亞裔夫婦 藏匿1.27億現金 未向國稅局申報 後果...

南加亞裔夫婦 藏匿1.27億現金 未向國稅局申報 後果...
26歲人妻猥褻12歲侄子 因這一點免刑責 丈夫：追究到底

26歲人妻猥褻12歲侄子 因這一點免刑責 丈夫：追究到底
急了？特斯拉吐槽中國電動車 電池大續航差且重

急了？特斯拉吐槽中國電動車 電池大續航差且重
淫魔檔案柯林頓私密照曝光 麥可傑克森也入鏡

淫魔檔案柯林頓私密照曝光 麥可傑克森也入鏡