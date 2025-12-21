茂宜逾6000戶短租屋回歸長期使用 有助減緩住房困境

茂宜縣縣長拜森簽署法案，將逐步淘汰數千戶短期度假出租住宅，優先滿足在地居民與家庭的需求，被視為住房政策重大轉向。(取自茂宜縣府官網)

夏威夷州 茂宜縣縣長拜森（Richard Bissen）上周簽署第9號法案（Bill 9）成為法律，象徵茂宜縣住房政策的歷史性轉折。新法目標是在住房危機持續惡化之際，逐步淘汰數千戶短期度假出租住宅，將原本劃為住宅用途的單位回歸長期居住使用，優先滿足在地居民與家庭的需求。

第9號法案由拜森於2024年5月提出，背景是拉海納野火後更加嚴峻的住房困境。該場野火摧毀超過2200棟建築，造成逾1萬2000人流離失所，使原已緊繃的住房市場雪上加霜。拜森強調，新法的核心精神在於「重新平衡住房市場」，讓住宅回歸其原本的居住功能。

根據法案規定，位於公寓分區內、列入所謂「Minatoya 名單」的短期度假出租住宅，將分階段退出市場：西茂宜須於2029年1月1日前完成，南茂宜則於2031年1月1日前。這些住宅多建於1989年以前，長期因為分區豁免而得以在住宅區內從事短期出租。新法實施後，預估將有超過6000個單位回歸長期住宅用途，無須新建即可顯著增加住房供給。

縣府強調，第9號法案並非全面否定觀光 或短期出租。茂宜縣仍將保留約6500個短期出租地塊，另有數千個飯店、分時度假與民宿單位（B&B）持續營運。拜森指出，目前短期出租約占茂宜整體住房存量的21%，為全夏威夷最高；受影響住宅中，94%由非茂宜縣居民持有，多數甚至不住在夏威夷，住房政策不應由外部投資利益主導。

新法審議歷時近兩年，期間引發高度爭議。支持者認為，新法有助於緩解住房短缺、留住在地居民，反對者則擔憂就業流失與稅收減少。有議員估算，法案可能每年造成約6000萬美元以上的稅收影響。不過，縣府回應指出，相關影響可透過經濟多元化、重新分區、稅制調整與政策配套逐步緩解，部分單位未來也可能轉為長期住宅稅制，有助於穩定財政。

在投下贊成票的議員中，議員羅林（Keani Rawlins-Fernandez）表示，新法不只是住房政策，而是關乎世代社區的存續。「利潤可以被取代，但社區不能。」她也肯定草根組織Lahaina Strong的角色，該團體由野火倖存者與在地居民組成，長期倡議尊嚴住房與制度改革，對法案通過發揮關鍵影響。