我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

73歲普亭罕見承認「戀愛中」外界猜是18年情婦

艾普斯坦案文件遭大量塗黑 受害者怒批：包庇權貴

茂宜逾6000戶短租屋回歸長期使用 有助減緩住房困境

編譯組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
茂宜縣縣長拜森簽署法案，將逐步淘汰數千戶短期度假出租住宅，優先滿足在地居民與家庭的需求，被視為住房政策重大轉向。(取自茂宜縣府官網)
茂宜縣縣長拜森簽署法案，將逐步淘汰數千戶短期度假出租住宅，優先滿足在地居民與家庭的需求，被視為住房政策重大轉向。(取自茂宜縣府官網)

夏威夷州茂宜縣縣長拜森（Richard Bissen）上周簽署第9號法案（Bill 9）成為法律，象徵茂宜縣住房政策的歷史性轉折。新法目標是在住房危機持續惡化之際，逐步淘汰數千戶短期度假出租住宅，將原本劃為住宅用途的單位回歸長期居住使用，優先滿足在地居民與家庭的需求。

第9號法案由拜森於2024年5月提出，背景是拉海納野火後更加嚴峻的住房困境。該場野火摧毀超過2200棟建築，造成逾1萬2000人流離失所，使原已緊繃的住房市場雪上加霜。拜森強調，新法的核心精神在於「重新平衡住房市場」，讓住宅回歸其原本的居住功能。

根據法案規定，位於公寓分區內、列入所謂「Minatoya 名單」的短期度假出租住宅，將分階段退出市場：西茂宜須於2029年1月1日前完成，南茂宜則於2031年1月1日前。這些住宅多建於1989年以前，長期因為分區豁免而得以在住宅區內從事短期出租。新法實施後，預估將有超過6000個單位回歸長期住宅用途，無須新建即可顯著增加住房供給。

縣府強調，第9號法案並非全面否定觀光或短期出租。茂宜縣仍將保留約6500個短期出租地塊，另有數千個飯店、分時度假與民宿單位（B&B）持續營運。拜森指出，目前短期出租約占茂宜整體住房存量的21%，為全夏威夷最高；受影響住宅中，94%由非茂宜縣居民持有，多數甚至不住在夏威夷，住房政策不應由外部投資利益主導。

新法審議歷時近兩年，期間引發高度爭議。支持者認為，新法有助於緩解住房短缺、留住在地居民，反對者則擔憂就業流失與稅收減少。有議員估算，法案可能每年造成約6000萬美元以上的稅收影響。不過，縣府回應指出，相關影響可透過經濟多元化、重新分區、稅制調整與政策配套逐步緩解，部分單位未來也可能轉為長期住宅稅制，有助於穩定財政。

在投下贊成票的議員中，議員羅林（Keani Rawlins-Fernandez）表示，新法不只是住房政策，而是關乎世代社區的存續。「利潤可以被取代，但社區不能。」她也肯定草根組織Lahaina Strong的角色，該團體由野火倖存者與在地居民組成，長期倡議尊嚴住房與制度改革，對法案通過發揮關鍵影響。

夏威夷州 觀光

上一則

年底出行高峰 芝加哥2大機場迎480萬旅客

下一則

電影拍攝需求降 部分喬州攝影棚擬轉型

延伸閱讀

財劃法、停砍年金… 綠：已三讀爭議法案 可能被否決

財劃法、停砍年金… 綠：已三讀爭議法案 可能被否決
寶馬山野火周年前 蓄水池再次排空維修 居民好擔憂

寶馬山野火周年前 蓄水池再次排空維修 居民好擔憂
美法案要求公布中共高層財富 中國揚言採取措施

美法案要求公布中共高層財富 中國揚言採取措施
川普簽署國防授權法 預算規模達9006億元

川普簽署國防授權法 預算規模達9006億元

熱門新聞

印州華裔夫婦在微信上的信息，成為檢方起訴的證據。(路透)

微信訊息成鐵證 印州華裔夫婦涉內線交易被捕

2025-12-19 09:57
芝加哥德堡大學宣布裁減114名教職員。(路透)

國際生銳減衝擊財務 芝德堡大學裁114教職員

2025-12-16 09:20
勁球彩券18日上午的獎金已經達到15億元。(美聯社)

維州樂透局示警 50億兆彩是詐騙

2025-12-18 10:38
騙子佯裝成美國銀行防詐騙部門的人員，四個月內騙走新州一名婦女近200萬元積蓄。(美聯社)

騙子設局4個月 掏空新州婦畢生積蓄200萬元

2025-12-09 20:43
圖為蒙大拿州立大學校園。（美聯社）

演「苦肉計」陷害保守派學生 蒙州大華生獲刑18月

2025-12-18 21:18
伊利諾州州長普立茲克。(美聯社)

伊州長簽署安樂死法案 明年9/12生效

2025-12-15 11:19

超人氣

更多 >
紐時記者在中國體驗無人智能 鄉間目睹「震撼一幕」

紐時記者在中國體驗無人智能 鄉間目睹「震撼一幕」
南加亞裔夫婦 藏匿1.27億現金 未向國稅局申報 後果...

南加亞裔夫婦 藏匿1.27億現金 未向國稅局申報 後果...
26歲人妻猥褻12歲侄子 因這一點免刑責 丈夫：追究到底

26歲人妻猥褻12歲侄子 因這一點免刑責 丈夫：追究到底
急了？特斯拉吐槽中國電動車 電池大續航差且重

急了？特斯拉吐槽中國電動車 電池大續航差且重
淫魔檔案柯林頓私密照曝光 麥可傑克森也入鏡

淫魔檔案柯林頓私密照曝光 麥可傑克森也入鏡