2026年新制／華州公共長照計畫上路 最低工資升至時薪17.13美元

華盛頓州的公共長期照護保險計畫深受民眾關注，將於明年7月起進入實際給付階段。(取自華盛頓州府WA CARES FUND官網)

2026年被視為華盛頓州政策實施的重要轉折點，州政府努力在經濟競爭力與社會公平之間取得平衡。其中，備受關注的公共長期照護保險計畫（WA Cares Fund）將於2026年7月起提供實際給付，符合資格者可申領一生照護支援金。

依據州勞工與產業廳規定，最低工資將於明年1月1日起調升至每小時17.13美元，持續為全美各州最高。州府指出，此舉有助於對抗生活成本上升，特別是在西雅圖與普吉特海灣地區，對低薪與基層服務業勞工影響顯著。

州府並將擴大帶薪家庭與醫療假（PFML）制度的保障範圍，放寬取得工作保障所需的年資與工時門檻，並協調州法與聯邦「家庭與醫療假法」（FMLA）的適用方式，讓更多短期或轉職勞工在面臨家庭照護、重大疾病或生育需求時，能同時保有收入與工作保障。

強化孤立工作者安全

針對飯店房務人員、清潔工、保全與其他單獨值勤的勞工，州府要求雇主，自2026年起提供「緊急求助按鈕」等安全設備，並實施防騷擾與危害應變訓練。若雇主未遵守相關規定，將面臨最高1萬美元的罰款。

州府表示，這項政策是要降低性騷擾與暴力風險，補足過去對孤立工作環境保護不足的漏洞。

奢侈品、大型企業加稅

州府將於2026年起，對售價超過10萬美元的豪華汽車及非商用飛機課徵額外的8%奢侈品稅，商用車及重量超過1萬磅的車輛（大多數房車除外）免稅，以增加公共財源並強化稅負公平。另對年營收達2.5億美元的大型企業，將暫時加徵0.5%的營業與職業稅（B&O）附加稅，相關收入將用於教育、公共服務與基礎建設。

此外，塑膠袋的最低收費也調升，從8美分漲至12美分；並擴大對尼古丁與新型菸草產品的課稅範圍，延續環保與公共健康導向。

公共長期照護保險計畫將於2026年7月起開始實際給付。符合資格的居民，未來可動用累積的照護額度，用於居家照護、輔具或長期醫療服務。此一制度自2023年起由薪資扣除保費，2026年開始支付。州府強調，該制度是因應人口老化的重要社會安全網，將持續檢討費率與資格設計。

新法也將勞工休假保障擴及仇恨犯罪受害者。自2026年起，因仇恨犯罪事件而需就醫、接受法律協助或處理安全事務的勞工，可依法請假，並受到反報復條款保護。州議會指出，該修法反映社會對多元族群與公共安全的高度重視。