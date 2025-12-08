夏威夷中華文化服務中心 200會員聯歡

夏威夷中華文化服務中心2025年全體理監事登台向出席僑胞致謝。（記者高振華／攝影）

夏威夷 中華文化服務中心11月30日晚間於檀香山市聚賢酒樓舉辦2025年會員聯歡大會，晚宴席開20桌，檀香山僑界各社團及中外友人200餘人與會員齊聚一堂同慶，駐檀香山台北經文處長張詩瑞伉儷及僑務委員蔡直樹夫婦等多位來賓出席致賀。

晚間6時半，司儀臧月瑩揭開晚宴序幕後，該會主席林秀琴先代表該會歡迎與會貴賓及會員，後說明該中心以弘揚中華文化為宗旨，過去一年該會舉辦的活動除書畫展外，還加入烹飪、烘培及舞蹈等。

今年分別於母親節 主辦健康飲食觀念，暨中秋節烘培班，獲得會員廣大回響，她特別強調，感謝會員和各社團的積極參與以及董事成員們的支持。張詩瑞肯定該會，並呼籲該中心今後繼續支持經文處。世華夏威夷分會長謝雪華代表州眾議院頒贈賀狀給會長林秀琴，褒揚該中心在文化上的貢獻。

致詞後，中心董事登台表演了一曲呼拉舞蹈後眾人開始享用豐盛的晚宴。晚宴後段節目是由該會前會長王智主持，眾人用餐同時，該會繼續表演歌舞娛樂眾人，王智也在中間穿插了抽獎活動，當日獎品有包括現金、茶葉禮盒、禮券、電器、珠寶等數十項，總值超過數千元。晚間9時許，節目圓滿結束，眾人互道別離、並期許來年再見。