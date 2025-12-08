我的頻道

高物價惹民怨 川普施政策略要轉彎了

AI融資風險升高 OpenAI竟從股市救世主變成沉重包袱　

夏威夷中華文化服務中心 200會員聯歡

記者高振華／檀香山報導
夏威夷中華文化服務中心2025年全體理監事登台向出席僑胞致謝。（記者高振華／攝影）
夏威夷中華文化服務中心11月30日晚間於檀香山市聚賢酒樓舉辦2025年會員聯歡大會，晚宴席開20桌，檀香山僑界各社團及中外友人200餘人與會員齊聚一堂同慶，駐檀香山台北經文處長張詩瑞伉儷及僑務委員蔡直樹夫婦等多位來賓出席致賀。

晚間6時半，司儀臧月瑩揭開晚宴序幕後，該會主席林秀琴先代表該會歡迎與會貴賓及會員，後說明該中心以弘揚中華文化為宗旨，過去一年該會舉辦的活動除書畫展外，還加入烹飪、烘培及舞蹈等。

今年分別於母親節主辦健康飲食觀念，暨中秋節烘培班，獲得會員廣大回響，她特別強調，感謝會員和各社團的積極參與以及董事成員們的支持。張詩瑞肯定該會，並呼籲該中心今後繼續支持經文處。世華夏威夷分會長謝雪華代表州眾議院頒贈賀狀給會長林秀琴，褒揚該中心在文化上的貢獻。

致詞後，中心董事登台表演了一曲呼拉舞蹈後眾人開始享用豐盛的晚宴。晚宴後段節目是由該會前會長王智主持，眾人用餐同時，該會繼續表演歌舞娛樂眾人，王智也在中間穿插了抽獎活動，當日獎品有包括現金、茶葉禮盒、禮券、電器、珠寶等數十項，總值超過數千元。晚間9時許，節目圓滿結束，眾人互道別離、並期許來年再見。

當日出席貴賓除上述外還包括，僑務秘書康定中、僑務諮詢委員楊泰瑛、趙光斗、蔡皚如、沈文洲、僑務顧問謝雪華、路惟登、呂華蕙、王月杏、出席的僑務諮詢委員有楊泰瑛夫婦、聶威杰夫婦、沈文洲夫婦、趙光斗及蔡皚如，出席僑團有世華工商婦女企管協會夏威夷分會、越棉寮華人聯誼會、華人聯誼會、台灣同鄉會、台商會等。

中心董事表演呼拉舞為來賓助興。（記者高振華／攝影）
世華工商夏威夷分會長謝雪華(左)代表州眾議院頒贈賀狀給會長林秀琴(右)。（記者高...
