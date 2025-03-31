檀香山緊急醫療人員換新制服 從白色改為深藍色

檀香山緊急醫療服務（EMS）部門公布為第一線人員設計的新制服，以深藍色取代沿用多年的白色。(截自HawaiiNewsNow)

HawaiiNewsNow報導，檀香山緊急醫療服務（EMS）部門27日公布為第一線人員設計的新制服，以深藍色取代了沿用多年的白色。從3月31日開始，救護人員與緊急醫療技術員（EMTs）將穿上新制服，展開為期兩個月的試行計畫。

新制服與其他公共安全部門的制服很相似。EMS局長艾爾蘭（Jim Ireland） 表示：「深藍色是第一線應變人員常見的顏色。警察（HPD）是藍色、消防局（HFD）也是藍色。我們的徽章和臂章稍有不同，但這正是試行計畫的一部分。」

是否擔心EMS人員會與警察或消防員混淆呢？艾爾蘭說：「我們有明確區別，我們做的是醫療工作，救護人員是拯救生命的專業。不過，這也是我們試行的原因之一，從第一線人員那裡收集回饋，看看是否有我們未曾預想到的問題。」

穿上新制服的人表示，這套制服更有彈性、更涼爽、也更輕便，比現有款式更舒適。新制服由美國製造商Blauer製作，布料具有防水性，並提供抗紫外線保護。西歐胡區EMS區域主管麥格瑞葛（Theresa McGregor） 表示，「這份工作非常需要體力，而這套制服的彈性真的很驚人。要蹲下、跪地、在狹小空間裡爬行，這套制服會大大提升行動力」。

不過，民眾或許需要一點時間來適應這個新造型，畢竟白色制服在檀香山市EMS已有80多年的歷史。最早是白色上衣搭配白色褲子，後來變成深色褲子配白色外袍，最後演變為現在所熟知的白襯衫與深色褲子組合。

EMS表示，若要為所有人員更換新制服，預估費用為30萬美元。

官員表示，這項改變也傳達了一種內部與對外的團結訊息。EMS營運主管查克尼克（Jeff Zuckernick）表示：「與其他公共安全單位採用一致制服，將更明確展現我們是一個共同的團隊，致力於在緊急時刻守護民眾的健康與安全。」