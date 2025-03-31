我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

TikTok出售期限逼近 川普：會在4月5日前敲定

德州清潔工向女員工「水瓶撒尿」 致13人染皰疹 遭判6年

檀香山緊急醫療人員換新制服 從白色改為深藍色

編譯組／綜合報導
檀香山緊急醫療服務（EMS）部門公布為第一線人員設計的新制服，以深藍色取代沿用多年的白色。(截自HawaiiNewsNow)
檀香山緊急醫療服務（EMS）部門公布為第一線人員設計的新制服，以深藍色取代沿用多年的白色。(截自HawaiiNewsNow)

HawaiiNewsNow報導，檀香山緊急醫療服務（EMS）部門27日公布為第一線人員設計的新制服，以深藍色取代了沿用多年的白色。從3月31日開始，救護人員與緊急醫療技術員（EMTs）將穿上新制服，展開為期兩個月的試行計畫。

新制服與其他公共安全部門的制服很相似。EMS局長艾爾蘭（Jim Ireland） 表示：「深藍色是第一線應變人員常見的顏色。警察（HPD）是藍色、消防局（HFD）也是藍色。我們的徽章和臂章稍有不同，但這正是試行計畫的一部分。」

是否擔心EMS人員會與警察或消防員混淆呢？艾爾蘭說：「我們有明確區別，我們做的是醫療工作，救護人員是拯救生命的專業。不過，這也是我們試行的原因之一，從第一線人員那裡收集回饋，看看是否有我們未曾預想到的問題。」

穿上新制服的人表示，這套制服更有彈性、更涼爽、也更輕便，比現有款式更舒適。新制服由美國製造商Blauer製作，布料具有防水性，並提供抗紫外線保護。西歐胡區EMS區域主管麥格瑞葛（Theresa McGregor） 表示，「這份工作非常需要體力，而這套制服的彈性真的很驚人。要蹲下、跪地、在狹小空間裡爬行，這套制服會大大提升行動力」。

不過，民眾或許需要一點時間來適應這個新造型，畢竟白色制服在檀香山市EMS已有80多年的歷史。最早是白色上衣搭配白色褲子，後來變成深色褲子配白色外袍，最後演變為現在所熟知的白襯衫與深色褲子組合。

EMS表示，若要為所有人員更換新制服，預估費用為30萬美元。

官員表示，這項改變也傳達了一種內部與對外的團結訊息。EMS營運主管查克尼克（Jeff Zuckernick）表示：「與其他公共安全單位採用一致制服，將更明確展現我們是一個共同的團隊，致力於在緊急時刻守護民眾的健康與安全。」

上一則

年金的是是非非及善用年金

下一則

新州80號公路現3天坑 附近公寓住戶憂心

延伸閱讀

川普行政令 成立聯邦華府工作小組

川普行政令 成立聯邦華府工作小組
敏感地點查身分、拘捕 數十萬移民恐面臨遣返風險

敏感地點查身分、拘捕 數十萬移民恐面臨遣返風險
妻子拒合照 夏威夷麻醉師怒把她推下懸崖 還拿石頭猛K

妻子拒合照 夏威夷麻醉師怒把她推下懸崖 還拿石頭猛K
聯邦擬削醫療補助 EMS：衝擊少數族裔、低收戶

聯邦擬削醫療補助 EMS：衝擊少數族裔、低收戶

熱門新聞

大使橋連接美國底特律及加拿大溫莎市。(大使橋官方臉書)

錯輸好市多地址誤往加國 無證媽帶公民子女面臨遣返

2025-03-27 12:07
圖為遊客在夏威夷茂宜島一處海灘觀景。(新華社)

妻子拒合照 夏威夷麻醉師怒把她推下懸崖 還拿石頭猛K

2025-03-26 03:50
密西根州的亞其歐夫婦，目前仍關押在墨西哥監獄。(臉書)

分時度假爭議 密州夫婦墨西哥被捕入獄 索求25萬才釋放

2025-03-26 10:27
聯合航空客機。(美聯社)

搭機占用廁所太久 新州男遭破門逮捕 怒告聯航、國土安全部

2025-03-29 19:39
網紅喬舒亞布萊克利奇驚傳驟逝，女友悲痛萬分。(摘自TikTok)

北卡16歲百萬網紅驚傳驟逝 小女友悲痛證實「家中身亡」

2025-03-26 20:28
包括兩名台籍的七嫌，被控「拉高出貨」炒作華夏博雅股票，讓投資人損失慘重。(pexels)

拉高股價拋售獲利逾2億 華人涉投資詐騙被控罪

2025-03-24 11:08

超人氣

更多 >
川普24小時六度出手 加州成箭靶

川普24小時六度出手 加州成箭靶
自己沖煮咖啡總和店裡天差地別？ 最常犯的錯有這三個

自己沖煮咖啡總和店裡天差地別？ 最常犯的錯有這三個
理財如果篇／如果我有10萬元閒錢 規畫儲蓄 為退休做準備

理財如果篇／如果我有10萬元閒錢 規畫儲蓄 為退休做準備
理財長者篇／出現3跡象 子女應接手替父母理財了

理財長者篇／出現3跡象 子女應接手替父母理財了
受訪被問尋求第3任？川普：我不是在開玩笑

受訪被問尋求第3任？川普：我不是在開玩笑