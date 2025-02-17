歐胡島設賭場案夏州參議會否決 恐影響Aloha體育館開發案

參議會893號法案原擬授予新建的Aloha體育娛樂區20年的賭場經營執照，但遭否決，開發商已警告可能退出。(取自NASED州府官網)

夏威夷即時新聞稿報導，夏威夷州 參議會13日否決一項允許在歐胡島設立賭場的法案，令開放賭博的努力再遇挫折，並可能影響Aloha體育館開發案。

參議會893號法案原本計畫授予新建的Aloha體育娛樂區和夏威夷會展中心20年的賭場經營執照，並設立夏威夷賭博管理委員會，對賭博利潤徵收15%稅金，設立基金以對抗賭癮問題。不過，這項法案在13日聽證會上遭到強烈反對，促使參議會最終否決此一提案。

但開發商提出警告，Aloha體育館開發商Stanford Carr表示，如果沒有賭場收入，開發團隊可能被迫撤出該項目。他指出，「資金缺口超過5.5億美元，單靠房地產投資根本無法填補，這在經濟上完全不可行」；「現實來說，我們只能放下筆，撤離這個計畫」。

反對893號法案的人士認為，開放賭場將導致犯罪率上升，並最終影響夏威夷本地家庭。Mililani Hope Chapel主任牧師Jared Yamaguchi以自身經歷表達反對意見。他說：「我的父親帶我們去鬥雞賽，也賭遍所有運動賽事，甚至賭上我們根本沒有的錢，這使我們家庭陷入危機，並最終毀掉了我們的家。」

副檢察長Kory Young則警告，合法賭場可能會讓更多人接觸賭博，最終成為賭癮者。他指出，有一部分原本不會接觸賭博的人，可能會因為合法賭場而開始上癮。

夏威夷是美國少數幾個完全禁止賭博的州之一，目前不允許賭場、彩票、體育博彩或任何形式的商業性賭博。然而，隨著財政壓力增加，尤其是在疫情後經濟復甦的挑戰下，州政府與開發商多次提出開放賭博的提案，試圖以此增加稅收和觀光 收益。然而，這些提案始終面臨道德、社會影響與犯罪風險等多方面的爭議，至今尚未成功立法。

支持開放賭博者認為，賭場可帶來大量稅收，減輕州政府財政負擔，並可用於改善基礎建設、教育和社會福利。

反對方則主張，賭場經常與毒品交易、洗錢、暴力犯罪 和組織犯罪有關，可能對當地社區帶來負面影響。例如，檀香山市政府多次表示擔憂，認為開放賭場可能會導致黑幫勢力增長，並增加警方的執法壓力。