我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA全明星賽／柯瑞不負眾望獲MVP 賽後笑答世報提問

誰丟的？南加二手店驚現奧運金牌 僅售6元

歐胡島設賭場案夏州參議會否決 恐影響Aloha體育館開發案

編譯組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
參議會893號法案原擬授予新建的Aloha體育娛樂區20年的賭場經營執照，但遭否決，開發商已警告可能退出。(取自NASED州府官網)
參議會893號法案原擬授予新建的Aloha體育娛樂區20年的賭場經營執照，但遭否決，開發商已警告可能退出。(取自NASED州府官網)

夏威夷即時新聞稿報導，夏威夷州參議會13日否決一項允許在歐胡島設立賭場的法案，令開放賭博的努力再遇挫折，並可能影響Aloha體育館開發案。

參議會893號法案原本計畫授予新建的Aloha體育娛樂區和夏威夷會展中心20年的賭場經營執照，並設立夏威夷賭博管理委員會，對賭博利潤徵收15%稅金，設立基金以對抗賭癮問題。不過，這項法案在13日聽證會上遭到強烈反對，促使參議會最終否決此一提案。

但開發商提出警告，Aloha體育館開發商Stanford Carr表示，如果沒有賭場收入，開發團隊可能被迫撤出該項目。他指出，「資金缺口超過5.5億美元，單靠房地產投資根本無法填補，這在經濟上完全不可行」；「現實來說，我們只能放下筆，撤離這個計畫」。

反對893號法案的人士認為，開放賭場將導致犯罪率上升，並最終影響夏威夷本地家庭。Mililani Hope Chapel主任牧師Jared Yamaguchi以自身經歷表達反對意見。他說：「我的父親帶我們去鬥雞賽，也賭遍所有運動賽事，甚至賭上我們根本沒有的錢，這使我們家庭陷入危機，並最終毀掉了我們的家。」

副檢察長Kory Young則警告，合法賭場可能會讓更多人接觸賭博，最終成為賭癮者。他指出，有一部分原本不會接觸賭博的人，可能會因為合法賭場而開始上癮。

夏威夷是美國少數幾個完全禁止賭博的州之一，目前不允許賭場、彩票、體育博彩或任何形式的商業性賭博。然而，隨著財政壓力增加，尤其是在疫情後經濟復甦的挑戰下，州政府與開發商多次提出開放賭博的提案，試圖以此增加稅收和觀光收益。然而，這些提案始終面臨道德、社會影響與犯罪風險等多方面的爭議，至今尚未成功立法。

支持開放賭博者認為，賭場可帶來大量稅收，減輕州政府財政負擔，並可用於改善基礎建設、教育和社會福利。

反對方則主張，賭場經常與毒品交易、洗錢、暴力犯罪和組織犯罪有關，可能對當地社區帶來負面影響。例如，檀香山市政府多次表示擔憂，認為開放賭場可能會導致黑幫勢力增長，並增加警方的執法壓力。

夏威夷州 暴力犯罪 觀光

上一則

林錦琇、詹翔嵐牙醫博士 談定期洗牙口腔保健的重要

下一則

新州實施系列加稅措施 居民薪資慘縮水

延伸閱讀

皇后區長圓桌會議：關注經濟反ICE突襲

皇后區長圓桌會議：關注經濟反ICE突襲
馬里蘭LIVE!賭場大酒店歡慶農曆新年傳統慶祝活動喜迎蛇年賀新歲祝願長壽吉祥

馬里蘭LIVE!賭場大酒店歡慶農曆新年傳統慶祝活動喜迎蛇年賀新歲祝願長壽吉祥
金神賭場舉行盛大賀蛇年活動

金神賭場舉行盛大賀蛇年活動
紐約雲頂世界賭場蛇年新春慶典

紐約雲頂世界賭場蛇年新春慶典

熱門新聞

聯邦意圖刪減醫療補助經費，部分地方診所開始取消白卡保戶的既定看診預約。(簡訊截圖)

Medicaid經費恐停 診所開始拒收白卡

2025-02-13 10:33
梁利堂和律師在波士頓聯邦法院外。（路透）

遭控任中共代理人 波士頓僑領梁利堂「無罪」當庭釋放

2025-02-11 11:16
新澤西州居民曼德斯和妻子麗莎2024年到尚比亞遊獵時，目睹愛妻慘遭河馬咬死。示意圖。(美聯社)

尚比亞遊獵目睹愛妻遭河馬咬死 新州男告旅遊公司

2025-02-12 20:52
雞蛋是在烘焙過程中很關鍵的食材。(pexels)

雞蛋價格節節漲 營養專家：不妨使用這些替代品

2025-02-10 12:22
田納西州男子道森(左)2022年到斐濟度蜜月時，殘忍殺害新婚妻子克莉絲蒂‧陳(右)。斐濟法院11日判處道森終身監禁。(克莉絲蒂‧陳Instagram)

斐濟蜜月殺害華裔妻屍體慘 田州男判囚終身

2025-02-13 20:56
氣象預測芝加哥市12日上午開始將下大雪，惱人的剷雪工作也即將展開。(特派員黃惠玲／攝影)

兩波大型冬季風暴本周報到 芝城、華府將降大雪

2025-02-10 12:14

超人氣

更多 >
1個1300元的咖啡杯… 福斯：效率部揭聯邦政府5大浪費

1個1300元的咖啡杯… 福斯：效率部揭聯邦政府5大浪費
韓24歲「最美童星」金賽綸家中身亡 再也等不到她復出

韓24歲「最美童星」金賽綸家中身亡 再也等不到她復出
洛縣空置房達15萬套 中國買家和華人聚居城市被點名

洛縣空置房達15萬套 中國買家和華人聚居城市被點名
疑似伊波拉病毒感染 曼哈頓診所出現恐慌

疑似伊波拉病毒感染 曼哈頓診所出現恐慌
強勁風暴來襲 紐約或迎今冬最大雪 體感低至-20℉

強勁風暴來襲 紐約或迎今冬最大雪 體感低至-20℉