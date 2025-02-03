煙火爆炸傷亡多 夏威夷州擬修法升級為重罪

檀香山於2025年1月1日發生煙火爆炸案，導致嚴重死傷。警方已連續兩周逮捕嫌疑人。圖為發生爆炸事故的住宅。（美聯社）

Civil Beats報導，檀香山警方連續兩周逮捕違規施放煙火者，並控以多項罪名。由於跨年 夜爆炸案導致5死20多人受傷，州長格林（Josh Green）擬提議修法，將導致嚴重傷害或死亡的煙火事故，提升為A級或B級重罪。

檀香出警方於1月29日農曆春節 當天逮捕四人，與一樁致命的跨年煙火爆炸案有關，該事件發生在檀香山的一處住宅區。檀香山警官托梅斯（Deena Thoemmes）於30日記者會中透露，被捕四人皆為爆炸發生地Keaka Drive 4144號住宅的居民。

此次逮捕行動距離警方首次拘捕兩名嫌疑人僅五天。1月24日，Ruben Mateo與Jewel Cabras因涉嫌魯莽危害、危害未成年人福祉及其他三項煙火違規罪名被捕。但托梅斯表示，這兩人並非該住宅的住戶。

四位被逮捕者為：Jessica Ferrer與Cedric Benigno，因涉嫌四項危害未成年人福祉罪及一項魯莽危害罪被捕； 另兩名嫌疑人Daniel Combis與Sherri Ho，則因涉嫌兩項危害未成年人福祉罪及一項魯莽危害罪被捕。此外，四人還被指控三項與煙火相關的違規行為，包括：

1.作為房主、租戶或負責人，允許他人在房屋內持有或燃放煙火。

2.非法進口、購買、販售或製造煙火。

3.未持有許可證而進口、存放、販售或持有煙火。

托梅斯表示，警方無法確認被捕者與傷亡者之間的具體關係，但她透露，目前被捕的六人為三對伴侶，他們當時皆攜帶未成年子女參加聚會。檀香山檢察官辦公室發言人表示，檢方無法對此案發表評論。

警方表示，許多目擊者拒絕配合調查，甚至有部分人向調查人員提供了虛假證詞。托梅斯警告，提供虛假陳述者可能面臨「妨礙司法」的指控。

警方在事發住宅的車棚內，以及與派對參加者相關的車輛中，共查獲500磅（約227公斤）煙火，這還不包括當晚已燃放的煙火數量。警方仍在調查這些煙火的購買來源。托梅斯表示，預計將有更多人被捕。

跨年夜爆炸案的死亡人數已升至五人，有四人皆於檀香山當場身亡，另一人於送醫後不治。爆炸事件還導致超過20人受傷。此事件發生後，政治領袖與社區人士紛紛呼籲當局，嚴厲打擊煙火違規行為。

州長格林與司法廳長洛佩茲（Anne Lopez） 提議立法修正案，將導致嚴重傷害或死亡的煙火事故，提升為A級或B級重罪。A級重罪為最嚴重的犯罪類別，涵蓋謀殺與謀殺未遂等罪行。目前，與本次爆炸案有關的被捕者所面臨的指控，包括危害未成年人的福祉與魯莽危害罪，均屬於C級重罪。此外，與煙火相關的違規行為，最高可處以5000美元罰款。