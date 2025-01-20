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夏州擬提高學校餐費 遭教委員會駁回

編譯組╱綜合報導
夏威夷州教育廳提案，計畫在未來三年內調漲學校餐費，但因公眾強烈反對，教育委員會的一個小組委員會否決了這項漲價計畫，2月將提交全體委會員審議 。(取自夏威夷教育廳官網)
夏威夷州教育廳提案，計畫在未來三年內調漲學校餐費，但因公眾強烈反對，教育委員會的一個小組委員會否決了這項漲價計畫，2月將提交全體委會員審議 。(取自夏威夷教育廳官網)

檀香山Civil Beat報導，夏威夷教育委員會的一個小組委員會16日投票反對提高學校餐費，但並未解決學校如何應對餐費上漲或遵守州法要求提高收費的問題。

夏州教育廳提案，計畫在未來三年內將學校餐費幾乎翻倍，但在經歷強烈的公眾反對及對工薪家庭影響的擔憂後，委員會否決了這項針對學生的漲價計畫。根據提案，2028-29學年小學和中學生的午餐價格將從目前的2.5美元增加至4.75美元，高中生的午餐價格從目前的2.75美元增加至5美元，適用於不符合免費或減價餐資格的學生。

這個小組委員會雖然推遲了學生午餐的漲價計畫，但批准了提高成人早餐和午餐費用，以及學生購買第二份餐點的價格。按照計畫，成人早餐價格將從目前的2.4美元增加到2028年的5美元，午餐價格則從5.5美元漲至10美元。此計畫尚未完全定案，需在下月提交給全體委員會審議。

此項提案的背景是通貨膨脹使食品成本不斷上漲，不僅影響到家庭，也增加夏威夷教育廳的負擔。根據州法，學校餐費的收費至少需達到製作成本的一半。然而，由於州內許多家庭面臨糧食不安全的困境，教育廳多年來收取的餐費遠低於此標準。學校領導估計，目前製作一份午餐的成本為9美元，但小學和初中生僅需支付2.5美元、高中生支付2.75美元，遠不及州法要求。

根據2023年在公立學校分發的一項健康調查，7%的夏威夷青少年表示，因為家中食物不足，經常感到飢餓。

教育倡導者及家長認為，州政府在推動全民免費學校餐點的大方向上走錯了路。目前美國本土已有八個州實現所有學生不論家庭收入高低都可享受免費餐點，夏威夷的立法者也在2025年的新會期中提出兩項相關法案。

夏威夷州長格林（Josh Green）在一份電子郵件聲明中表示，他反對提高學校午餐價格的提案，並將與教育廳合作，為學校餐點計畫尋找更多資金。他還表示，希望修改州法中要求學校向學生收取餐費達到製作成本一半的規定。他並說，「展望未來，我堅定支持在夏威夷實現學校餐點免費的目標」。

教育總監早石（Keith Hayashi）表示，立法者和州長計畫共同努力，尋求為學校餐點提供更多資金，以避免提高學生餐費。但他也強調，這些資金能否到位，尚無法保證。

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