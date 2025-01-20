嚴打違停 西雅圖罰款大幅調高近5成

西雅圖2025年起的停車罰單金額大幅提高近五成。根據執行部門估測，全市每天平均將有1000張罰單出現在車輛擋風玻璃上。(取自市交通局臉書)

西雅圖 時報報導，西雅圖市2025年起的停車罰單金額大幅提高近五成，市政府估計可從違規的駕駛者多收取490萬美元，是2011年以來首次調整。市府官員表示，過去的罰款金額太低，導致人們無視某些停車規則。

根據西雅圖市法院的公告，依違規情況不同，罰單金額從29至53美元，增至43至78美元，最常見的未支付停車費罰款從44美元提高到65美元，增幅47.7%。公告指出，這次接近50%的罰款上漲，是2011年以來的首次調整，目的是「考量通貨膨脹」。根據西雅圖警察局的數據，2024年至12月中旬，民間停車執法人員共開出逾34萬張罰單。

西雅圖交通局指出，近年來的罰款水平導致一些「忽視支付和停車規則的停車行為」，尤其是在體育場館周圍和南湖聯合區附近。交通局發言人伯格森（Ethan Bergerson）表示：「這些地區的人們似乎更願意冒險支付罰單，因為罰款金額與私人停車費相近甚至更低。」

西雅圖市一直以嚴格且收益豐厚的停車執法傳統著稱。根據預算 估算，更高的罰款將為該市2025年的一般基金增加490萬美元收入。市府預估，今年停車罰款收入將達到2380萬美元；停車收費器的收入3730萬美元；對私人停車場徵收的停車稅更達到5400萬美元；另每年花費1,800萬美元來管理停車和路邊空間。

西雅圖市內1萬1000個停車收費表的每小時停車費用，每年根據使用頻率調整三次。目前，下午的停車費從市中心金融區、華盛頓大學地區邊緣和南湖聯合區外圍的每小時1美元，到熱門地區如中央海濱、弗里蒙特和靠近亞馬遜球體的丹尼三角地區的每小時6美元不等。

西雅圖市法院表示，新的停車罰款金額與其他城市一致。例如芝加哥對某些違規行為收取100美元罰款；波特蘭對未支付停車費的罰款為65美元，違反禁止時段停車（如下午高峰期）則罰95美元；波士頓對禁止停車區停車的罰款為90美元，在自行車道停車則為100美元，但超時停車僅罰40美元。

市議會的社會正義分析顯示，來自低收入 地區的駕駛者中，有超過一半的罰單未支付，顯示更高的罰款可能「加重無力支付者的負擔」。另一方面，市法院提供多種選擇來解決罰單問題，包括：爭議罰單、分期支付、為低收入者提供折扣，或以社區服務替代現金支付等。

西雅圖停車執法部門運營總監麥肯（Wayne McCann）表示，罰款提高對其部門而言只需進行軟體調整，培訓需求最低；「我不知道這是否會改變停車行為，但不會改變我們執法的方式。」如果麥肯的預測正確，全市每天平均將有1000張罰單出現在車輛擋風玻璃上。