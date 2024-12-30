2025西雅圖房市5大預測一覽 該區住房負擔能力或仍停滯不前

2024西雅圖地區的房地產市場是「按兵不動」的一年；隨著利率下降，新一年或將受到一些刺激，但該地區的住房負擔能力仍然可能停滯不前。(取自Zillow)

西雅圖 時報報導，對於許多西雅圖地區的房地產市場參與者來說，2024年是「按兵不動」的一年；隨著利率 下降，新一年或將受到一些刺激，但該地區的住房負擔能力仍然可能停滯不前。

2025年西雅圖地區房地產市場會發生那些變化，以下是五項專家的預測。

房價將持續攀升

在西雅圖地區買房子，可能仍不會變得容易。自2008年經濟大衰退以來，金恩縣房價已翻了一倍多。隨後，新冠疫情更加速了這一增長。隨著房貸利率自2022年起攀升，房價增速已放緩，但房價仍然高不可攀，主因售房數量有限，人口卻在增長。Windermere首席經濟學家Jeff Tucker表示，2025年西雅圖房價可能會上漲4%至5%，與2024年相當。

塔科馬 (Tacoma)、倫頓 (Renton)、布里恩 (Burien)、德梅因 (Des Moines) 和肯特 (Kent) 等更具負擔能力的城市，將繼續吸引因區內高房價而難以入市的首次購房者，其他購房者則可能選擇公寓做為更實惠的選擇。

房貸利率6%左右

除了房價，潛在購房者最關注的是房貸利率。2024年房貸利率在5月達到7.2%的高點，並在 12月回落至6.6%，雖有所緩解，但仍遠低於疫情初期不到4%的水準。經濟學家幾乎一致認為，2025年房貸利率將保持在6%左右。全國房地產經紀人協會（National Association of Realtors，NAR）首席經濟學家Lawrence Yun預測，6%將形成「新常態」。

即使價格和利率不會大幅波動，經濟學家預期房屋買賣交易量將增加。NAR近期一場座談會上多位專家認為，屋主為保持低利率而選擇按兵不動的「鎖定效應」正逐漸減弱。根據西北多重上市服務（NMLS）的數據，普吉特海灣地區近月的銷售量已明顯高於上年同期。Tucker 預測，這一趨勢將延續至 2025年，推動銷售量增長10%。

租金 漲幅暫趨緩

對於許多租戶來說，租金雖高，但整體並未大幅上漲。根據租金追蹤公司 Apartment List的最新數據，過去一年西雅圖公寓租金僅上漲不到0.5%，此一趨勢將持續至2025年。

租金穩定源於新建公寓的湧入。Apartment List高級研究員Rob Warnock 表示，西雅圖目前約有1萬3000套公寓在建，並將投入市場；這些建設也在過去兩年緩解了租賃市場的壓力。

然而，這樣的供應激增不會永遠持續下去。隨著利率上升，申請建造公寓的開發商減少。根據富國銀行的數據，截至2024年10月，西雅圖多戶住宅建築許可申請量比2023年下降約10%。由於公寓建築需要數年才能完工，這意味從2026年起，新公寓將減少，租金可能再次上漲。

商業地產仍艱困

眾多空置的辦公大樓尚未看到正常化跡象。根據西雅圖市中心協會報告的10月人流數據，在市中心辦公的員工數量僅達到疫情前的56%。科技公司對西雅圖辦公空間的需求仍疲軟，東區則有所回升。此外，隨著辦公樓貸款到期，業主將面臨財務困境。

即便如此，隨著雇主繼續鼓勵員工重返辦公室，市場觀察人士預期，部分公司將增加租用辦公空間。商業地產公司JLL表示，隨著辦公室房東願意削減租金或提供優惠，租賃動能的上升將會持續，因為租戶希望利用這些有利條件。

新建住房續爭論

為應對極高的住房成本，幾乎所有人都同意西雅圖需要更多新房。然而，關於這些住房應該建在哪裡的爭論可能會在2025年繼續下去。

西雅圖市議會將著手討論下一版20年的綜合規畫文件，考慮通過地區升級 (upzones) 為城市多個區域引入更高密度的住房。部分社區組織已開始反對在其街區的這些改變，住房支持者則認為該計畫遠未能滿足住房需求。