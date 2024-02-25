亞裔名人堂2024年度人物 3/2公布候選人名單

從左至右依次是西雅圖港口委員會主席Sam Cho、亞裔名人堂CEO謝明錦、駐西雅圖台北經濟文化辦事處處長甄國清。（名人堂提供）

亞裔 名人堂（Asian Hall Of Fame）日前宣布2024年度人物候選人提名，3月2日將從612名提名人中選出30名候選人，15名年度人物獲獎者於5月1日在亞裔傳統月活動上揭曉。同時，今年為慶祝名人堂成立20年，即將舉辦的一系列活動。

名人堂日前在西雅圖 邀請各個族裔代表一起慶祝農曆新年，同時宣布名人堂為慶祝成立20年即將舉辦的系列活動。亞裔名人堂CEO謝明錦（Maki Hsieh）表示，今年是名人堂系列活動將擴展到加州、華盛頓和紐約各地。名人堂今年將和重要夥伴合作，努力提高亞裔文化素養、創傷援助、女性領導力和勞動力發展。

作為名人堂年度最重要的年度人物選拔，今年選拔範圍覆蓋世界各地612名代表不同領域的精英人士，從中甄選30名候選人將於3月2日在向服務退伍軍人致敬慈善晚宴上公佈，15名年度人物獲獎者將於5月1日在亞裔傳統月活動上揭曉。

西雅圖港口委員會主席Sam Cho提名西雅圖市長Bruce Harrell和參議員Mazie Hirono入選年度人物。日本 駐西雅圖副總領事Junichi Sumi提名日本運動員大谷翔平，同時提名已故的日本指揮家小澤征爾為年度紀念人物。 駐西雅圖台北經濟文化辦事處處長甄國清（Daniel Chen）提名鼎泰豐管理合夥人David Wasielewski。

富國銀行太平洋西北地方總裁Mary Knell宣布前微軟副總裁Scott Oki和越裔Daniel Nguyen及紐約插畫師Katherine Lam為提名人物。Robert Chinn基金會副總裁Letitia Fong宣布年度CEO提名人選有Geekwire的主席Jonathan Ng Sposato、Pierre Crockwell 和 Jacqueline Yang及James Wong。名人堂全球委員會創辦人Leah Long提名全美最佳新廚師之一的女同志廚師Aisha Ibrahim和獲得亞裔倡議獎（Asian Advocacy Prize）的藤門集團廣告公司創辦人Betti Fujikado。

亞裔名人堂2023年度人物Hiro Yamamoto提名Pearl Jam鼓手Matt Cameron為年度藝術家大使。謝明錦宣佈提名北美土著部落Tlingit Indian Tribe的藝術家Preston Singletary，及黑腳族與內茲珀斯人出身的美國女演員Lily Gladstone。