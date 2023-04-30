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台灣傳統周 5/28特技團夏大演出

本報檀香山訊
「北美台灣傳統周」為美國「亞裔傳統月」之一環，每年5月份的第2個禮拜舉行，今年的慶祝演出主題為「台灣追想曲」。（主辦單位提供）
「北美台灣傳統周」為美國「亞裔傳統月」之一環，每年5月份的第2個禮拜舉行，今年的慶祝演出主題為「台灣追想曲」。（主辦單位提供）

「2023年北美地區台灣傳統周暨加拿大亞裔傳統月」已於近日在美加各大城市正式展開，負責支援的中華民國僑務委員會特別遴選「國立台灣戲曲學院台灣特技團」，來北美作巡迴展演，慶祝此項活動。夏威夷地區演出活動仍然由夏威夷台灣同鄉會負責主辦。僑委會、外交部、文化部、教育部、客家委員會、原住民族委員會、教育部體育署及交通部觀光局等國內相關部會聯合贊助北美巡演，台灣同鄉會也預計在當日頒發2023年社區獎學金給本地各公立中學優良學子以及鄉親子弟。

「北美台灣傳統周」為美國「亞裔傳統月（Asian/Pacific American Heritage Month）」之一環，每年5月份的第2個禮拜舉行，以促進文化交流並增進北美主流社會對移民的瞭解及重視，發展至今成為北美地區僑社的年度盛事。台灣僑務委員會歷年均邀集國內相關部會共同遴選國內優質藝文團體前往北美地區支援演出，增進台美兩國人民對台灣多元、優質文化更進一步的認識。

此次演出主題為「台灣追想曲」，在美加各地演出均受到僑胞與當地人士的歡迎，希望透過東西方、傳統與創新的跨界融合，向國際友人呈現台灣多元、富生命力的表演藝術，以本土特技結合西方馬戲的創新表演型式，讓世界看見台灣表演藝術之美。

今年夏威夷慶祝傳統周的晚會訂於5月28日早上9時30分，在夏威夷大學甘迺迪劇院（Kennedy Theatre）演出，並頒發2023年社區公立中學優良學子獎學金及會員子弟應屆畢業獎勵金。

夏威夷台灣同鄉會誠摯邀請各界人士共同參與「2023年北美地區台灣傳統周」活動，檀香山地區將於5月28日早上9時30分在夏威夷大學甘迺迪劇院演出，免票入場（歡迎樂捐），有關事宜請電：黃喜代808-722-2855、楊泰瑛808-223-4672洽詢。

夏威夷 教育部 亞裔

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