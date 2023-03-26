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調查：西雅圖生活焦慮感冠全美 18至29歲年輕人最嚴重

編譯組／西雅圖電
調查發現，西雅圖都會區居民的焦慮程度為全美最高。（Getty Images）
調查發現，西雅圖都會區居民的焦慮程度為全美最高。（Getty Images）

一項對美國前15大都會區所做的調查發現，西雅圖地區居民的焦慮程度為全美最高。

根據人口普查局的全國性「家庭脈搏調查」（Household Pulse Survey），在美國前15大都會區中，年滿18歲的民眾在2月某兩周內感到焦慮的比例，以西雅圖都會區（包含金恩縣、皮爾斯縣和史諾霍米許縣）的59%為最高，比排名第二的鳳凰城高出整整5個百分點，也比排名第三的舊金山高出7個百分點。 民眾壓力最小的都會區是達拉斯，不到45%的成年人稱感到焦慮。

當然，對許多人來說，焦慮感並非持續存在，每天或每周都會有波動。值得慶幸的是，「家庭脈搏調查」是一項持續性計畫，每年會重複進行多次。

為了了解西雅圖2月的高焦慮程度是否只是偶發，西雅圖時報（Seattle Times）查看了最近五次的調查，發現在這五次調查中，西雅圖有四次排名第一，其中兩次比例甚至超過60%。

在2月的調查中，大部分感到焦慮的西雅圖成年人（略多過100萬人）表示，在過去兩周內有幾天有這種感覺，有33萬6000人表示約有一半的時間感到焦慮，另外有41萬9000人表示每天都感到焦慮。

「家庭脈搏調查」是為了因應新冠疫情，於2020年啟動的實驗計畫，目的在幫助官員和決策者了解疫情對社區造成的影響，同時提供數據幫助社區疫後的復原。

首次「家庭脈搏調查」於2021年7月底到8月初進行，當時53%的西雅圖受訪者表示感到焦慮，比例低於目前。

為什麼西雅圖居民的壓力這麼大？這應該不是巧合。顯然，許多過去就有焦慮或抑鬱情緒的人一定也接受了這項調查，雖然從調查數據中看不出重疊的部分有多大，但由於比例如此之高，相信有一定程度的重疊。

調查發現，受訪者中焦慮程度較高的是年輕人。在西雅圖地區，焦慮程度最高的是18歲到29歲的年輕人，當中74%的人有焦慮感。這個數字在60歲以上人口中大幅下降，超過80歲的人口只有23%有焦慮感。

若以族裔區分，西雅圖地區的白人、西語裔和混合族裔成年人的焦慮比例超過60%，非裔和亞裔的焦慮比例低於50%。

此外，西雅圖地區的多元性別群體（LGBTQ）的焦慮比例特別高，高達82%。

西雅圖 大都會 疫情

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