我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

補位格林 喬州眾議員特別選舉今登場 考驗川普背書效果

川普稱伊朗新領袖無法安穩度日 防長預告將再重擊

北美台商總會出席新德墨新春晚會 凝聚產業共識 強化北美競爭力

【本報德州訊】
聽新聞
test
0:00 /0:00
白越珠總會長以華府紀念紙鎮及中華民國總統府錢母福袋，致贈新德墨台灣商會會長賴育民與理監事團隊，祝福台商會馬年昂揚、產業再創新局。(主辦單位提供)
白越珠總會長以華府紀念紙鎮及中華民國總統府錢母福袋，致贈新德墨台灣商會會長賴育民與理監事團隊，祝福台商會馬年昂揚、產業再創新局。(主辦單位提供)

由新德墨台灣商會(TCCNTM)主辦的農曆新年慶祝晚會日前在德州艾爾帕索市(El Paso)舉行。與會高科技台商把握交流機會，整合平台，在當地深耘創業，扮演美台商業橋梁。

北美洲台灣商會聯合總會總會長白越珠致詞表示，新德墨台灣商會20餘家企業在美墨邊境地區深耕發展，展現出台灣高科技產業在北美供應鏈中的實力與韌性。她也表示，未來期盼新德墨台灣商會能加入北美洲台灣商會聯合總會體系，透過跨地區平台整合資源，並共同推動產業政策倡議，讓台商在北美的發展能有更穩定的制度支持。

當晚多家在美投資的台灣高科技製造企業主管齊聚，包括緯創資通、緯穎、英業達、和碩聯合科技、啟碁科技、昇貿科技及傳典工程等代表，產業涵蓋電子製造、通訊科技與材料工程。El Paso 法官、當地市長，以及中華航空與長榮航空當地經理等也到場與會。駐休士頓台北經文處經濟組組長倪伯嘉、與台商資源媒合工作委員會主委蔣序龍等嘉賓應邀出席，展現僑界、產業界與官方單位對台商社群的重視，均由新德墨台灣商會會長賴育民(緯創全球製造執行副總)一一接待。

艾爾帕索市法官致詞表示，目前已有20餘家台商企業在當地投資設廠，為社區創造大量就業機會，並帶動地方經濟發展，對台商企業長期投入與貢獻表達高度肯定。

與會企業代表指出，目前各廠區對電機、機械、財務、行政及人力資源等專業人才需求殷切。多家企業也高度肯定北美台商總會近年在洛杉磯與達拉斯舉辦的就業博覽會，成功協助企業與台灣留學生媒合人才，並表示將積極參與今年4月波士頓及9月休士頓場次，持續強化北美台商的人才供應鏈。

白越珠同時介紹北美台商總會每年舉辦的「叩門之旅」，邀請企業代表前往華府國會山莊，直接向美國參眾議員反映產業需求與政策建言，包括台美雙重課稅議題與人才政策等。

她表示，3月16日至20日，北美台商總會將組團約45位企業與僑界代表赴華府拜訪國會，透過面對面交流，向美國政策制定者傳達產業聲音，爭取更有利的台美經貿合作環境。北美台商總會會繼續扮演企業與政策之間的橋梁角色。

她強調，在全球供應鏈重組與地緣經濟變動的關鍵時刻，凝聚產業意見、深化台美經貿合作，為台商打造更穩健、更有韌性的發展環境。

新德墨台灣商會企業據點遍及德州艾爾帕索市、新墨西哥州及美墨邊境地區，員工總數逾3000人，已成為當地重要的產業與就業力量。

由新德墨台灣商會(TCCNTM)主辦的農曆新年慶祝晚會日前在德州艾爾帕索市(El...
由新德墨台灣商會(TCCNTM)主辦的農曆新年慶祝晚會日前在德州艾爾帕索市(El Paso)舉行。(主辦單位提供)

艾爾帕索市政法高級官員及主流商界高階主管代表出席農曆新年晚會同樂。(主辦單位提供...
艾爾帕索市政法高級官員及主流商界高階主管代表出席農曆新年晚會同樂。(主辦單位提供)

白越珠總會長(中)致贈華府紀念紙鎮予賴育民會長(左)，象徵跨域連結與產業合作情誼...
白越珠總會長(中)致贈華府紀念紙鎮予賴育民會長(左)，象徵跨域連結與產業合作情誼。(主辦單位提供)

新德墨台灣商會新春晚會現場紅燈高掛、高朋滿座，匯聚在美台商高階主管與產官學代表，...
新德墨台灣商會新春晚會現場紅燈高掛、高朋滿座，匯聚在美台商高階主管與產官學代表，展現德州台商社群整合實力與供應鏈戰略地位。(主辦單位提供)

世報陪您半世紀

休士頓

上一則

俄州大校長爆與女子關係不當辭職 校方啟動調查

下一則

竊摩托羅拉機密 芝聯邦法院重罰中國海能達5000萬

延伸閱讀

華府台聯慶元宵 趙葉青接任會長

華府台聯慶元宵 趙葉青接任會長
北加州台灣工商會年會 400人共襄盛舉 挺公益捐出1萬元

北加州台灣工商會年會 400人共襄盛舉 挺公益捐出1萬元
北美卡車運輸協會團聚 共議產業未來

北美卡車運輸協會團聚 共議產業未來
台美企業亞城徵才 150人參與

台美企業亞城徵才 150人參與

熱門新聞

加拿大鵝芝加哥特賣會吸引大批顧客前往排隊。(讀者提供)

排12小時才入場 芝城華人媽搶購Canada Goose實錄

2026-03-05 10:26
圖為美國海關和邊境保護局官員，在美機場觀察及了解旅客入境情形。（美聯社）

旅行紀錄遭疑 同公司3公民3綠卡入境芝城全被抓 　

2026-03-09 10:02
投資移民EB-5曾在中國相當風行，許多美國業者紛紛到中國舉行說明會。(美聯社)

華婦砸160萬獲批EB-5 亞城街頭突遭ICE抓捕 2子陷困境

2026-03-03 09:29
波士頓房屋1月份平均上市36天就成交。(路透)

波士頓房市熱絡 上市「一眨眼就消失」44％在2周內賣出

2026-03-02 16:09
柯林頓在國會眾議院監督委員會作證時，意外提到正評估角逐2028年總統的普立茲克。(路透)

伊州長強烈否認與艾普斯坦有關 斥柯林頓「明顯搞錯」

2026-03-03 16:21
移民局擬對以庇護申請身份作為工作許可申請資格的工卡設限。(移民局官網截圖)

DHS擬限制庇護工卡 審核期將從150天增至365天

2026-03-05 10:38

超人氣

更多 >
好市多貴婦面霜清倉特價 似含金箔人參 華人搶購多瓶

好市多貴婦面霜清倉特價 似含金箔人參 華人搶購多瓶
Z世代最強…劉美賢mogging引熱議 立即「致歉」

Z世代最強…劉美賢mogging引熱議 立即「致歉」
美媒爆美以分歧：以軍狂炸伊朗油設施 美方驚呼搞什麼鬼

美媒爆美以分歧：以軍狂炸伊朗油設施 美方驚呼搞什麼鬼
川普稱戰爭可能很快結束仍揚言「進一步行動」 伊朗反應曝光

川普稱戰爭可能很快結束仍揚言「進一步行動」 伊朗反應曝光
川普警告伊朗敢動荷莫茲海峽「美軍20倍奉還」 還點名中國

川普警告伊朗敢動荷莫茲海峽「美軍20倍奉還」 還點名中國