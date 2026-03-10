北美台商總會出席新德墨新春晚會 凝聚產業共識 強化北美競爭力

白越珠總會長以華府紀念紙鎮及中華民國總統府錢母福袋，致贈新德墨台灣商會會長賴育民與理監事團隊，祝福台商會馬年昂揚、產業再創新局。(主辦單位提供)

由新德墨台灣商會(TCCNTM)主辦的農曆新年慶祝晚會日前在德州艾爾帕索市(El Paso)舉行。與會高科技台商把握交流機會，整合平台，在當地深耘創業，扮演美台商業橋梁。

北美洲台灣商會聯合總會總會長白越珠致詞表示，新德墨台灣商會20餘家企業在美墨邊境地區深耕發展，展現出台灣高科技產業在北美供應鏈中的實力與韌性。她也表示，未來期盼新德墨台灣商會能加入北美洲台灣商會聯合總會體系，透過跨地區平台整合資源，並共同推動產業政策倡議，讓台商在北美的發展能有更穩定的制度支持。

當晚多家在美投資的台灣高科技製造企業主管齊聚，包括緯創資通、緯穎、英業達、和碩聯合科技、啟碁科技、昇貿科技及傳典工程等代表，產業涵蓋電子製造、通訊科技與材料工程。El Paso 法官、當地市長，以及中華航空與長榮航空當地經理等也到場與會。駐休士頓 台北經文處經濟組組長倪伯嘉、與台商資源媒合工作委員會主委蔣序龍等嘉賓應邀出席，展現僑界、產業界與官方單位對台商社群的重視，均由新德墨台灣商會會長賴育民(緯創全球製造執行副總)一一接待。

艾爾帕索市法官致詞表示，目前已有20餘家台商企業在當地投資設廠，為社區創造大量就業機會，並帶動地方經濟發展，對台商企業長期投入與貢獻表達高度肯定。

與會企業代表指出，目前各廠區對電機、機械、財務、行政及人力資源等專業人才需求殷切。多家企業也高度肯定北美台商總會近年在洛杉磯與達拉斯舉辦的就業博覽會，成功協助企業與台灣留學生媒合人才，並表示將積極參與今年4月波士頓及9月休士頓場次，持續強化北美台商的人才供應鏈。

白越珠同時介紹北美台商總會每年舉辦的「叩門之旅」，邀請企業代表前往華府國會山莊，直接向美國參眾議員反映產業需求與政策建言，包括台美雙重課稅議題與人才政策等。

她表示，3月16日至20日，北美台商總會將組團約45位企業與僑界代表赴華府拜訪國會，透過面對面交流，向美國政策制定者傳達產業聲音，爭取更有利的台美經貿合作環境。北美台商總會會繼續扮演企業與政策之間的橋梁角色。

她強調，在全球供應鏈重組與地緣經濟變動的關鍵時刻，凝聚產業意見、深化台美經貿合作，為台商打造更穩健、更有韌性的發展環境。

新德墨台灣商會企業據點遍及德州艾爾帕索市、新墨西哥州及美墨邊境地區，員工總數逾3000人，已成為當地重要的產業與就業力量。

由新德墨台灣商會(TCCNTM)主辦的農曆新年慶祝晚會日前在德州艾爾帕索市(El Paso)舉行。(主辦單位提供)

艾爾帕索市政法高級官員及主流商界高階主管代表出席農曆新年晚會同樂。(主辦單位提供)

白越珠總會長(中)致贈華府紀念紙鎮予賴育民會長(左)，象徵跨域連結與產業合作情誼。(主辦單位提供)