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店內行竊遭阻 達拉斯2少年槍殺CVS保安 最重判死刑

記者張聲肇／即時報導
執行保全工作，不幸遭竊賊槍殺的達拉斯一家CVS連鎖藥局保全人員艾格努，兩名青少兇嫌已遭逮捕並被控以謀殺罪，最高可判處死刑。(取材自GoFundMe)
執行保全工作，不幸遭竊賊槍殺的達拉斯一家CVS連鎖藥局保全人員艾格努，兩名青少兇嫌已遭逮捕並被控以謀殺罪，最高可判處死刑。(取材自GoFundMe)

達拉斯一家CVS連鎖藥局去年12月24日晚上遭到兩名分別13歲和15歲的少年企圖行竊，被39歲的保全員艾格努(Anthony Egeonu)阻止，竟遭13歲少年開槍打死。兩名兇嫌已遭逮捕並被控以謀殺重罪，最高可判處死刑。連日來各界為艾格努家屬籌款，至1日已募得2.4萬多元。

達拉斯警察局說，警方23時5分趕至現場，發現艾格努重傷，送醫急救，在醫院不治。警察當晚就逮捕兩嫌。代理局長伊果(Michael Igo)28日晚會見地方人士說，兩人買了預付手機後在店裡偷東西，艾格努上前阻止，雙方起爭執，13歲少年拔槍朝艾格努開了幾槍，隨即跳上白色起亞汽車逃逸。

艾格努的太太奧泰維雅(Octavia Egeonu)28日警民會談上說，「我一直都以為一切沒問題，因為我知道他有穿防彈背心。所以，到了醫院，我根本沒想到院方會跟我說很抱歉，我以為他們也許會告訴我，他在急救室，或他只是受傷而已。」

「你要我怎麼跟15歲的女兒說，父女見面時候得知爸爸無法陪你了？我怎麼跟10歲的兒子說，你小學畢業典禮，他不能參加了？還有徹夜等爸爸回家的4歲女兒，不用等了？」

CVS表示，艾格努雖然是外聘人員，全店員工都很喜歡他，他保護員工、顧客及家長，擔負重要任務，遭逢不幸，「謹向艾格努全家及親友表達」深切的同情與哀悼。」

伊果說警方確定這兩名青少年並非來自達拉斯，但不確定是否也涉及「達拉斯以外地區的犯罪案件」。

有人在GoFundMe網站發起替艾格努家屬的募款活動，截至1日晚上已籌得約2.4萬元。募款緣由是，「艾格努在執行保全任務時，不幸喪生。他盡心盡責，是家裡唯一經濟支柱。」「艾格努為人和藹，大方，非常盡責，在地方上備受敬愛。｣發起人皮普金斯(Jermain Pipkins)說，募得的款項將全數捐給遺眷，確保他們生活無虞。

藥局 GoFundMe

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