飯店小費專家建議每天2-5元 房間若像遭颶風襲擊可多付

全民小費的時代，酒店小費學問大。（KTLA 5電視台畫面）

KTLA 5電視台報導，「事事給小費」的時代，有時面對螢幕上要求的30%小費可能陷入困境，然在那些並未明確要求支付小費的地方（如酒店）小費該怎麼給，專家建議旅客可將小費納入支出計畫。

Reddit上許多人表示，若他們在酒店選擇不必清掃房間，便不會留下小費。也有人稱，若負擔得起，他們也會給小費，因酒店清潔、管家工資通常很低。根據美國勞工部 數據，管家的年薪中位數為3萬2000元。

波斯特研究所（Emily Post Institute）禮儀專家建議酒店小費每日兩元至五元不等。金普頓酒店（Kimpton Hotels）營運副總裁韋特（Tom Waithe）告訴The Points Guy，若幾乎不在房間，可少支付點小費，若房間「看起來像遭受颶風 襲擊」，可多支付些小費。

至於酒店其他員工，「這可能取決於跟誰互動」波斯特專家建議，若門衛協助搬運行李，建議小費為一元至四元，若門衛協助叫車，可加收一至兩元，若他們「超出職責範圍」，則可考慮再加碼一元至四元等。若有服務生協助搬運行李，專家建議第一件行李支付兩元小費，多一件一元。

美國酒店及住宿協會（American Hotel and Lodging Association）2014年一份指南建議，每件行李最多五元，特別是行李很重者。若訂購酒店客房服務且並未自動添加小費，建議小費為15%至20%。若向酒店提出特殊要求，如額外毯子，建議每一件物品支付兩元，若使用代客停車，每次送車時，小費可考慮兩元至五元不等。

禮儀專家戈茲曼（Diane Gottsman）建議制定旅行預算 時，將小費考量進去，且可多準備一元跟五元鈔票。但這些都是建議，民眾可視情況而定。