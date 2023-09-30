妊娠危機中心爭議延燒 德州檢察長對Yelp提告

Yelp對妊娠危機中心的標示。（取自Yelp網站）

德州 檢察長帕克斯頓（Ken Paxton）28日對評價網站Yelp平台提告，因為Yelp附加在妊娠危機中心（crisis pregnancy center）上的警語「不當誤導民眾」。Yelp的標示稱，「這間是妊娠危機中心，妊娠危機中心一般只能提供有限的醫療服務，同時不見得會有合格人員在場」。

Yelp的執行長史達普曼（Jeremy Stoppelman）早在2022年就已經在言論版表態過，「美國需要有更多企業領袖使用平台與影響力，保障生育決定權能夠完成立法」。在德州採取法律行動之前，Yelp也已經在聯邦最高法院推翻人工流產權後表明過同樣立場。

帕克斯頓主張，Yelp不能因為不同意德州法令，就公然誤導與欺騙民眾，大企業不該濫用平台與影響力控制消費行為，特別是像懷孕與墮胎 這類敏感議題。

自聯邦最高法院判決出爐後，Yelp與Google等平台就開始禁止用戶對妊娠危機中心發表（消費）評價，Yelp對妊娠危機中心重新分類。墮胎權支持人士表示，妊娠危機中心提供錯誤訊息給無助的孕婦，告訴她們墮胎會增加罹患憂鬱症和乳癌的風險，進而說服他們不要墮胎。

Yelp發言人回應Fox News Digital時強調，妊娠危機中心不提供人工流產服務已經廣為周知，而且這些機構確實會引導想做人流手術的婦女選擇其他辦法，「而一切的誤導行為正從網路的錯誤訊息開始」。

Yelp表示，帕克斯頓提告的標的物，連他自己都公開認可過，而Yelp所做的只是將需要人工流產資訊的用戶，引導到真正提供服務的機構，而非妊娠危機中心。

對於妊娠危機中心的爭議仍在延燒之中，7月時伊利諾州州長簽署法案禁止妊娠危機中心使用不實宣傳文字。8月時佛蒙特州 議會提案禁止妊娠危機中心宣稱提供免費服務，提供不實訊息者將可處最高1萬元罰款。