木橋限重8000磅 水泥車強渡把橋壓斷

休士頓 北邊近郊的蒙哥馬利縣(Montgomery County)，一座社區私有的木橋14日(周四)被一輛裝載混凝土的大卡車壓垮，居民希望警方給違規司機重罰，但公共安全局（DPS）卻表示無能為力，讓居民感到被人雙重侵犯、氣結難忍。

14日警方接到這個稀奇事件的報案後，派員前往處理並知會消防局，一輛混凝土預拌車開過一條由木樑搭出的橋，已經快到另一邊的時候卻把橋壓垮，卡車車頭還在橋面上，司機沒有受傷，裝載混凝土的後半段卻掉進橋下的溪水中，膠狀的混凝土流進溪裡，警方徵召有害物質團隊(hazmat team)前來清理。

住在橋附近的潔西布勞頓(Jessi Broughten)指出，她住在橋的這一邊，她的母親住在橋的那一邊，她經常要越過這條橋去母親家，如今這條橋斷了，她要繞許多路才能到母親家，既浪費時間又要多花汽油，車子還要多磨耗，令她心裡十分不爽。

布勞頓指出，橋的兩邊都有很大的標記，明白的寫出重量限制(weight limit)是四噸(4 US tons)，也就是8000磅，這條老木橋一看就是搖搖欲墜的結構，因此雖然可以兩輛轎車同時過橋，但當地居民為了安全，都是一輛車過完下一輛再過，因此她不能理解大卡車司機為何無視重量限制而要強渡關山。

根據德州 聚合材料和混凝土協會(Texas Aggregates and Concrete Association)的資訊，一輛裝滿混凝土的預拌車可以重到20噸(4萬磅)，因此就算只有一半的重量也早已超過限制。居民對卡車司機的魯莽行徑相當憤恨，希望警方給司機與其雇主從重開罰，但DPS(Department of Public Safety)卻表示這條橋是屬於那個社區私有的，不在警方開罰的權限範圍內，令居民更加憤恨。

該社區的屋主協會HOA(homeowners association)正在與律師磋商，要向司機與其雇主提出民事索賠訴訟(civil lawsuit)，希望早日拿到賠償重建這條橋。KTRK電視台向雇主內爾森混凝土公司(Nelson Concrete)詢問時，接電話的人一聽是媒體，馬上把電話摜了。