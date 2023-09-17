女童軍露營玩水 差點成了鱷魚晚餐

一隻大鱷魚被拍到想靠近一群女童軍。(David Siljeg手機影像/ NBC電視畫面)

休士頓 地區一群女童軍(Girl Scouts)到杭茨維爾州立公園 (Huntsville State Park)露營，周六傍晚在拉文湖(Lake Raven)游泳時被一隻大鱷魚當成晚餐的目標，那段手機錄像在網路上引發瘋傳，這群女孩勢必留下了此生難忘的記憶。

杭茨維爾位於休士頓北邊約60哩，女童軍前輩妮蔻葛蘭(Nichole Glenn)帶著休士頓斯普林地區(Spring)的一群女孩到這座大公園做隔夜露營(overnight camping)，快到傍晚的時候女孩們要去湖裡游泳，離沙灘幾十呎處有一座跳水平台，六名女孩先游到平台上，然後其中五人跳進水中。

根據休士頓KPRC電視台播放的大衛修傑格(David Siljeg)手機錄像，一隻大鱷魚從沙灘上爬進水中，逐漸朝這群女孩游去，在岸上的諾爾賈西亞(Noel Garcia)大聲警告女童軍，當女孩們轉頭看到鱷魚的時候齊聲尖叫，賈西亞眼看情況危急，衝進水裡把自己當成擋箭牌，女孩們則迅速向另一個岸邊游去。

這時還在跳水平台上的艾倫懷特(Erin White)並沒有看到鱷魚，她以為同伴棄她而去，趕忙從平台上跳進水中，這時她變成最靠近鱷魚的人，鱷魚眼看晚餐已送到眼前，潛近水中向艾倫接近，妮蔻這時衝進水裡把艾倫拉上岸。

從視頻判斷，鱷魚潛進水中後被連接浮標的繩索絆住，是因為這個原因牠沒辦法接近妮蔻和艾倫，否則後果不堪設想。對這六名女孩來說，這段過程是生死之間的驚險萬分，她們上岸換穿乾的衣服以後，久久還是餘悸猶存，只敢在岸邊釣魚 ，其中五人說以後到這個地點時不會再下水，只有艾倫說她還是會去游泳。

這群女孩把那隻大鱷魚命名為凱倫(Karen)，牠給這群女童軍上了一個很實際的課程，艾倫表示以後不管到哪裡，她會對周遭的環境多加留意，別把自己再往鱷魚口中投去。公園管理處在岸邊設有警告牌，告訴遊客這一帶有鱷魚，遊客如果要下水公園不負責任。