我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人走線3個月來美 1天僅賺20元「一點都不後悔」

韓星買頭等艙「被降經濟艙」達美航空拒退差價 挨轟後致歉

電費若選低費率 看清16種「隱藏收費」

編譯陳盈霖／綜合外電報導

休士頓今年夏天熱浪侵襲，高溫持續帶動用電需求增加，意味著民眾要支付更多電費。一些電力供應商為提高競爭力，努力降低其費率，然具有競爭性費率的同時，電力供應商會通過對其他「服務」的隱藏性收費來彌補較低費率。

休士頓KPRC 2電視台報導，Vault Electricity的巴斯（Devon Bass）表示，選擇這些新命名的電力供應商，他們的電費確實非常有吸引力。但他說，「若想與這些電力供應商服務人員交談，需付費，若想收到郵寄帳單，是另一筆費用。」他舉例表示，電費帳單上隱藏的費用包括索取文件費五至25元，通過電話支付帳單收取四至七元，選擇退出自動轉帳支付三至五元等。

Vault Electricity對50家電力公司隱藏費用進行排名，有多達16種不同類型的額外費用，巴斯建議消費者多了解。但他也表示，與這些不太知名公司合作，某些方面也是值得的，「你可預先得到較低廉的帳單，只要問題沒出現，就不會有影響。」

所謂的「隱藏」費用並非秘密。德州電力供應商必須提供「電力事實標籤」（electricity facts label），清楚解釋其所有條款和費用。了解這50家公司名單可上https://www.vaultelectricity.com/fees-in-the-fine-print-taking-a-closer-look-at-hidden-fees-and-companies-that-have-them/。

休士頓 德州 高溫

上一則

慈素素食館 隆重新張 推出各種淨素素食吃素對您的生命帶來巨大利益

下一則

休士頓「恐怖動物園」 萬聖節變裝活動29日開跑

延伸閱讀

台灣美術史講座 僑教中心9月9日登場

台灣美術史講座 僑教中心9月9日登場
德州最佳燒烤店 5家在休士頓各具特色

德州最佳燒烤店 5家在休士頓各具特色
距台不到200公里 美菲商討巴丹建港 控巴士海峽要道

距台不到200公里 美菲商討巴丹建港 控巴士海峽要道
初選對手變戰友 伍溢文挺莊文怡

初選對手變戰友 伍溢文挺莊文怡

熱門新聞

北維州著名的TJ高中多年排名全美第一，今年降至第五名。（記者張筠 / 攝影）

全美高中排名 常年冠軍TJ高中跌至第5…這所學校搶第1

2023-08-29 14:23

非裔孕婦拒下車接受盤查 遭俄州警擊斃「一屍兩命」畫面曝光

2023-09-01 23:46
根據分析，在伊州主修數學與統計，於畢業三年後中位年薪最高。(pexels)

主修這個科系 畢業3年後薪情最佳

2023-08-30 08:35

買不了房 亞裔夫妻加州移居德州

2023-08-27 15:13
芝加哥市治安在美國人眼中欠佳。(芝警局臉書)

全美大城安全榜 這個城市讓最多人感覺不安全

2023-08-29 10:45
芝市府狀告起亞、現代車防盜不力。(Getty Images)

失竊起亞、現代車500飆至8350輛 芝市提告車廠

2023-08-28 10:37

超人氣

更多 >
心狠手辣 絕情「4生肖」遇衝突六親不認 一般人惹不起

心狠手辣 絕情「4生肖」遇衝突六親不認 一般人惹不起
因3條件傳被郭台銘找當「最美副總統」 林志玲回應了

因3條件傳被郭台銘找當「最美副總統」 林志玲回應了
內華達州火人祭活動遇暴雨1死 逾7萬人受困泥濘場地

內華達州火人祭活動遇暴雨1死 逾7萬人受困泥濘場地
從美技術制裁中突圍？華為5G新機晶片哪裡來 市場猜是這家晶圓代工廠

從美技術制裁中突圍？華為5G新機晶片哪裡來 市場猜是這家晶圓代工廠
中國疫情「把人逼得沒辦法」華人花幾十萬人民幣走線來美

中國疫情「把人逼得沒辦法」華人花幾十萬人民幣走線來美