電費若選低費率 看清16種「隱藏收費」

休士頓 今年夏天熱浪侵襲，高溫 持續帶動用電需求增加，意味著民眾要支付更多電費。一些電力供應商為提高競爭力，努力降低其費率，然具有競爭性費率的同時，電力供應商會通過對其他「服務」的隱藏性收費來彌補較低費率。

休士頓KPRC 2電視台報導，Vault Electricity的巴斯（Devon Bass）表示，選擇這些新命名的電力供應商，他們的電費確實非常有吸引力。但他說，「若想與這些電力供應商服務人員交談，需付費，若想收到郵寄帳單，是另一筆費用。」他舉例表示，電費帳單上隱藏的費用包括索取文件費五至25元，通過電話支付帳單收取四至七元，選擇退出自動轉帳支付三至五元等。

Vault Electricity對50家電力公司隱藏費用進行排名，有多達16種不同類型的額外費用，巴斯建議消費者多了解。但他也表示，與這些不太知名公司合作，某些方面也是值得的，「你可預先得到較低廉的帳單，只要問題沒出現，就不會有影響。」

所謂的「隱藏」費用並非秘密。德州 電力供應商必須提供「電力事實標籤」（electricity facts label），清楚解釋其所有條款和費用。了解這50家公司名單可上https://www.vaultelectricity.com/fees-in-the-fine-print-taking-a-closer-look-at-hidden-fees-and-companies-that-have-them/。